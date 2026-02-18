  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Болиды-2026 скорее подходят Норрису, чем Пиастри, хотя могу ошибаться»
2

Ральф Шумахер: «Болиды-2026 скорее подходят Норрису, чем Пиастри, хотя могу ошибаться»

Ральф Шумахер предположил, что «Макларен»-2026 подойдет Норрису, но не Пиастри.

Эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер допустил, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису будет проще адаптироваться к новому поколению машин, чем напарнику Оскару Пиастри.

«Дело в стиле пилотажа. Ландо Норрис проезжает повороты резче, тормозит чуть сильнее – полагаю, сейчас это плюс: нужно вкатываться в поворот и пытаться быстро разогнаться на выезде из него с учетом того, что аэродинамика упростилась. На мой взгляд, повороты будут проезжать скорее в V-образном стиле.

Теперь надо не описывать полукруг, а резко поворачивать. Поэтому ты тормозишь как можно позже, а затем тут же начинаешь разгон. Думаю, это скорее подходит стилю Ландо Норриса, хотя могу ошибаться.

Посмотрим, что будет. Интересно, что будет в борьбе этих двух пилотов, ведь в прошлом году мне повезло подметить кое-какие вещи. И у них очень разные стили пилотажа», – сообщил немец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
С хрена ли баня упала ?;)))
Единственная сфера, в которой мнение Ральфа заслуживает внимание, но что характерно, даже тут веры ему нет ).
