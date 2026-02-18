Расселл показал лучшее время в 1-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
В Бахрейне завершился первый день третьих, заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл расположился на первой позиции по итогам дня, Оскар Пиастри из «Макларена» и Шарль Леклер из «Феррари» составили британцу компанию в топ-3.
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
18 февраля 2026 года
1-й день
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.33,459 (76 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,010 (70)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,280 (70)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,593 (54)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,699 (69)
6. Изак Аджар («Ред Булл») +0,801 (66)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,840 (44)
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,654 (55)
9. Франко Колапинто («Альпин») +1,795 (60)
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,804 (71)
11. Алекс Албон («Уильямс») +2,231 (55)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,294 (61)
13. Оливер Бермэн («Хаас») +2,319 (42)
14. Пьер Гасли («Альпин») +2,439 (61)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,515 (26)
16. Эстебан Окон («Хаас») +2,959 (65)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,077 (28)
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,282 (49)
19. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,310 (75)
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,339 (35)
21. Серхио Перес («Кадиллак») +4,732 (24)
Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!
Я знаю как они создают хорошие машины и потом обновлениями замедляют их.
2022 год не даст соврать. 😄
Так что без особой радости.
А Астоны с таким прогрессом к Австралии будут в группе лидеров)
ну что за шиз )