  • Расселл показал лучшее время в 1-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
33

Расселл показал лучшее время в 1-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й

Расселл стал быстрейшим в 1-й день заключительных тестов «Ф-1».

В Бахрейне завершился первый день третьих, заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл расположился на первой позиции по итогам дня, Оскар Пиастри из «Макларена» и Шарль Леклер из «Феррари» составили британцу компанию в топ-3.

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

18 февраля 2026 года

1-й день

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.33,459 (76 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,010 (70)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,280 (70)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,593 (54)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,699 (69)

6. Изак Аджар («Ред Булл») +0,801 (66)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,840 (44)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,654 (55)

9. Франко Колапинто («Альпин») +1,795 (60)

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,804 (71)

11. Алекс Албон («Уильямс») +2,231 (55)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,294 (61)

13. Оливер Бермэн («Хаас») +2,319 (42)

14. Пьер Гасли («Альпин») +2,439 (61)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,515 (26)

16. Эстебан Окон («Хаас») +2,959 (65)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,077 (28)

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,282 (49)

19. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3,310 (75)

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,339 (35)

21. Серхио Перес («Кадиллак») +4,732 (24)

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Я просто 25 лет болею за Феррари.
Я знаю как они создают хорошие машины и потом обновлениями замедляют их.
2022 год не даст соврать. 😄
Так что без особой радости.
Ответ Charles Leclerc 2026
Я просто 25 лет болею за Феррари. Я знаю как они создают хорошие машины и потом обновлениями замедляют их. 2022 год не даст соврать. 😄 Так что без особой радости.
хорошие создают , верно , только все же , к сожалению , многие опережают их в этом в последние времена
Ответ Расим Абдулгазизов
хорошие создают , верно , только все же , к сожалению , многие опережают их в этом в последние времена
Ну если вспомнить новый регламент 2022 года, Феррари первые 5 месяцев была самой быстрой, а МаКларен был корытом. Потом всё изменилось на 180 градусов. Феррари не умеет развивать машину.
Ой как хочется верить, что у Фур все нормально перед стартом сезона
Ответ Александр Носков
Ой как хочется верить, что у Фур все нормально перед стартом сезона
они потом это исправят
Ответ Александр Носков
Ой как хочется верить, что у Фур все нормально перед стартом сезона
До первой гонки у них уже много лет всё отлично, 100% будут бороться за титул в обоих зачётах. А вот после первой гонки - будем бороться за титул в следующем сезоне. Может в этом году они исправят данную тенденцию.
О ньювозка уже в 2с от лидера. К австралии догонят а к барселоне будут самовозить)
Пошла инфа, что моторы только с августа побреют, мерс сразу скорость показал.
У Аджара всего 13 кругов наката. Опять что-то с этим бедолагой?
Ответ Grim Reaper 2100
У Аджара всего 13 кругов наката. Опять что-то с этим бедолагой?
В этой команде всегда все проблемы с техникой собирает пилот, чья фамилия не ферстапен;)))))
Феррари исправно дает надежду
А Астоны с таким прогрессом к Австралии будут в группе лидеров)
бедолага граг, если у льюиса не пошло, это феррари виновата
ну что за шиз )
Говорят, шины без маркировки это аналог с3, на нём Леклер и поставил лучшее время
Красные в своём стиле победители тестов ))
Ответ sir_shir
Красные в своём стиле победители тестов ))
А какие тесты они выигрывали в последний раз?
Комментарий удален пользователем
Ответ Rodbert
Комментарий удален пользователем
А чего ты ожидал от абсолютно новой команды, не понимаю. При этом я считаю, что пока результаты не такие уж и плохие, пропасти я тут не вижу.
