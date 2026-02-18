  • Спортс
  • «Ред Булл» пропустил большую часть утренней сессии тестов из-за проблемы с болидом, Аджар проехал 13 кругов
5

«Ред Булл» пропустил большую часть утренней сессии тестов из-за проблемы с болидом, Аджар проехал 13 кругов

У «Ред Булл» технические сложности на старте последних тестов.

Гонщик «Ред Булл» Изак Аджар пропустил большую часть утренней сессии заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

У австрийской команды возникла проблема с водяной системой. Француз остается в боксах за час с небольшим до перерыва. «Ред Булл» проехал лишь 13 кругов в среду.

Также трудности возникли у «Кадиллака», однако Серхио Перес уже вернулся на трассу и обогнал Аджара по километражу.  Проблемы испытывает и «Астон Мартин» – на счету Фернандо Алонсо 28 кругов, команда чинит машину. Все остальные коллективы преодолели по меньшей мере 38 кругов.

Макс Ферстаппен о возможном участии в «24 часах Нюрбургринга»: «Можно будет ехать на полной скорости – а не следить за батареей»

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Эрика ван Харена
logoРед Булл
logoФормула-1
тесты Формула-1
Сахир
logoФернандо Алонсо
logoСерхио Перес
logoИзак Аджар
Кадиллак
«Они использовали так называемый эндоскоп, который засовывают в заднюю часть двигателя — инженеры «Хонды» с помощью небольшой камеры заглядывали внутрь двигателя и смотрели, что там происходит. И я думаю, они обнаружили нечто довольно опасное. Судя по всему, это может остановить работу автомобиля на довольно долгое время, если они обнаружили проблему внутри двигателя», — заявила Коллинз в трансляции тестов.

Колоноскопия получается
Ответ Максим Макеев
«Они использовали так называемый эндоскоп, который засовывают в заднюю часть двигателя — инженеры «Хонды» с помощью небольшой камеры заглядывали внутрь двигателя и смотрели, что там происходит. И я думаю, они обнаружили нечто довольно опасное. Судя по всему, это может остановить работу автомобиля на довольно долгое время, если они обнаружили проблему внутри двигателя», — заявила Коллинз в трансляции тестов. Колоноскопия получается
Тоже поржал)))
Ну канечно у кого же могут проблемы как не у второго пилота РБ)
Ответ Nagatomo
Ну канечно у кого же могут проблемы как не у второго пилота РБ)
Отродясь такого не было- и вдруг опять! (с)
