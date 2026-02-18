«Ред Булл» пропустил большую часть утренней сессии тестов из-за проблемы с болидом, Аджар проехал 13 кругов

У «Ред Булл» технические сложности на старте последних тестов.

Гонщик «Ред Булл » Изак Аджар пропустил большую часть утренней сессии заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

У австрийской команды возникла проблема с водяной системой. Француз остается в боксах за час с небольшим до перерыва. «Ред Булл» проехал лишь 13 кругов в среду.

Также трудности возникли у «Кадиллака », однако Серхио Перес уже вернулся на трассу и обогнал Аджара по километражу. Проблемы испытывает и «Астон Мартин» – на счету Фернандо Алонсо 28 кругов, команда чинит машину. Все остальные коллективы преодолели по меньшей мере 38 кругов.

