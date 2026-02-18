Экс-юниор «Макларена» Данн использует цвета «Альпин» на тестах «Ф-2»
Гонщик «Родена» Алекс Данн использует розовую ливрею «Альпин» на предсезонных тестах «Формулы-2» в Барселоне.
20-летний ирландец покинул программу «Макларена» в октябре 2025 года, после чего его связывали с переходом в Академию «Ред Булл» и потенциально в «Формулу-1», однако сделка не состоялась.
Как сообщает журналист PlanetF1 Томас Махер, переход Данна в программу «Альпин» «неизбежен». Контракт еще не подписан, однако стороны уже согласовали условия.
Ранее о переговорах Алекса со французской командой сообщало издание RacingNews365.
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Томаса Махера
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Эпизод 2:Альпин наносит ответный удар
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем