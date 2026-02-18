Экс-юниор «Макларена» Данн использует цвета «Альпин» на тестах «Ф-2»

Гонщик «Родена» Алекс Данн использует розовую ливрею «Альпин» на предсезонных тестах «Формулы-2» в Барселоне.

20-летний ирландец покинул программу «Макларена » в октябре 2025 года, после чего его связывали с переходом в Академию «Ред Булл » и потенциально в «Формулу-1», однако сделка не состоялась.

Как сообщает журналист PlanetF1 Томас Махер, переход Данна в программу «Альпин» «неизбежен». Контракт еще не подписан, однако стороны уже согласовали условия.

Ранее о переговорах Алекса со французской командой сообщало издание RacingNews365.

