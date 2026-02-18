«###, мы слишком старые. Пусть впереди будет молодежь». Хэмилтон – Сайнсу на фотосессии пилотов

Хэмилтон пошутил о своем возрасте на фотосессии гонщиков «Ф-1».

41-летний пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон обратился к 31-летнему коллеге из «Уильямса » Карлосу Сайнсу , когда все гонщики «Формулы-1» собрались для общего фото.

«###, мы слишком старые для этого. Пусть впереди будет молодежь», – произнес семикратный чемпион мира перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.

В итоге Хэмилтон и Сайнс остались на первом плане. Льюис расположился рядом с чемпионским трофеем.

«Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами