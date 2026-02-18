«###, мы слишком старые. Пусть впереди будет молодежь». Хэмилтон – Сайнсу на фотосессии пилотов
Хэмилтон пошутил о своем возрасте на фотосессии гонщиков «Ф-1».
41-летний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к 31-летнему коллеге из «Уильямса» Карлосу Сайнсу, когда все гонщики «Формулы-1» собрались для общего фото.
«###, мы слишком старые для этого. Пусть впереди будет молодежь», – произнес семикратный чемпион мира перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.
В итоге Хэмилтон и Сайнс остались на первом плане. Льюис расположился рядом с чемпионским трофеем.
«Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
