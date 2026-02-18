Эстебан Окон: «Разрыв между лидерами и средней группой исчисляется секундами»

Окон оценил отставание средней группы от лидеров «Ф-1».

Пилот «Хааса » Эстебан Окон высказался о серьезном разрыве между четырьмя лучшими коллективами и остальным пелотоном.

«Хотел бы ответить иначе, но в данный момент четыре топ-команды сами по себе. В прошлом году мы видели, как топ-10 пилотов оказывалась в трех-четырех десятых на каких-то этапах, теперь же, считаю, топ-8 в трех или четырех десятых, однако после разрыв исчисляется секундами.

Не говорю, что в Мельбурне будет та же картина: разумеется, мы много раз видели, как команды привозили обновления, и ситуация менялась за один день тестов. «Ауди» совершила большой скачок, когда привезла новый корпус и все остальное. Но сейчас средняя группа гораздо дальше, чем в прошлом году», – подчеркнул француз.

