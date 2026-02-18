  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»
27

Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»

Близкий к Алонсо журналист сообщил о «похоронном» настрое в «Астон Мартин».

Испанский эксперт Антонио Лобато, близкий к пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, сообщил о происходящем в британской команде.

«Прямо сейчас в «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Все подавлены из-за неудач. Люди понимали, что все будет складываться плохо. После первой недели тестов [в Бахрейне] «Астон Мартин» либо предпоследняя команда, либо последняя.

Если вывести за скобки коллектив и обсудить двигатели, есть четыре производителя, и моторы «Хонды» худшие – даже хуже, чем «Ауди». Полагаю, пространство для прогресса есть, потому что хуже быть уже не может. Просто не удалось все наладить, вот и все.

Японцы были застигнуты врасплох. Они испытывают проблемы с надежностью, с мощностью, чрезмерные вибрации и проблемы с коробкой передач, которая ведет себя слишком дергано на торможениях», – заявил журналист.

Майк Крак: «Астон Мартин» нужно научиться работать с «Хондой». У нас разные культуры, разные философии»

В «Астон Мартин» провели перестановки в инженерных бригадах Алонсо и Стролла (The Race)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАуди
тесты Формула-1
logoАстон Мартин
logoХонда
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это всё аура Алонсо)
Алонсо конкретно невезучий, опять с Хондой попал ногами в жир. Мне вообще непонятно, зачем Астон ушел от Мерса.
Ответ Фокс Малдер_1116172070
Алонсо конкретно невезучий, опять с Хондой попал ногами в жир. Мне вообще непонятно, зачем Астон ушел от Мерса.
Выпендриться решили
Ответ Фокс Малдер_1116172070
Алонсо конкретно невезучий, опять с Хондой попал ногами в жир. Мне вообще непонятно, зачем Астон ушел от Мерса.
Был шанс стать заводской командой, а не клиентом.
Алонсо предыдущий сезон еще покажется сказкой ))
Алонса как будто бы проклят
Этот Лобато конечно разносторонний человек, и журналист, и глубоко верующий христианин и бывший алкоголик и друг и помощник Леонидаса Ферраса)
А ведь Хонда одной из первых была за новые двигатели и электрику 50 на 50 и была против возврата на обычные ДВС без электрики. Вот теперь получили что хотели.
Австралия покажет кто где находится.
Возможно будут и сюрпризы.
Вдруг Астон так тихорится и полетит на первом этапе. А вообще поменьше бы поломок.
А недостатки будут?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла: «Уведенный на тестах болид «Макларена» в целом будет таким же в Австралии»
21 минуту назад
Оскар Пиастри о Уэббере: «Марк по-прежнему в полной мере вовлечен в работы. Просто он не будет так часто приезжать на Гран-при»
46 минут назад
Ральф Шумахер: «Бермэн заставил Окона побледнеть. Если Эстебан не покажет скорость, он попрощается с «Хаасом»
сегодня, 14:08
Ландо Норрис: «Многое узнали об особенностях работы нового болида. С нетерпением жду начала гонок»
сегодня, 13:50
Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»
сегодня, 13:26
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»
сегодня, 13:07
Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
сегодня, 12:46
Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
сегодня, 12:16
Шарль Леклер: «Команды скрывают свою истинную скорость»
сегодня, 11:19
Стефано Доменикали об изменении формата уик-энда в «Ф-1»: «Фанаты хотят смотреть что-то другое вместо практик в пятницу»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем