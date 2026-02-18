Журналист Лобато: «В «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Команда предпоследняя или последняя, мотор «Хонды» – худший»

Близкий к Алонсо журналист сообщил о «похоронном» настрое в «Астон Мартин».

Испанский эксперт Антонио Лобато, близкий к пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо , сообщил о происходящем в британской команде.

«Прямо сейчас в «Астон Мартин» похоронная атмосфера. Все подавлены из-за неудач. Люди понимали, что все будет складываться плохо. После первой недели тестов [в Бахрейне] «Астон Мартин» либо предпоследняя команда, либо последняя.

Если вывести за скобки коллектив и обсудить двигатели, есть четыре производителя, и моторы «Хонды» худшие – даже хуже, чем «Ауди ». Полагаю, пространство для прогресса есть, потому что хуже быть уже не может. Просто не удалось все наладить, вот и все.

Японцы были застигнуты врасплох. Они испытывают проблемы с надежностью, с мощностью, чрезмерные вибрации и проблемы с коробкой передач, которая ведет себя слишком дергано на торможениях», – заявил журналист.

