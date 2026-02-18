  • Спортс
  • «Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами
8

«Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами

«Ф-1» выложила фото всех пилотов 2026 года.

Соцсети «Формулы-1» опубликовали общую фотографию всех 22 гонщиков, которые разыграют титул в 2026 году, вместе с чемпионским трофеем.

«Новые правила, новые имена, новые возможности. То же стремление к победе», – написала «Ф-1» перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.

Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!

«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам

Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Хэму рядом бутылочки пива не хватает и сигареты между пальцев. Ощущение, что за год в Феррари он познать дзен. Ничего не ждёт, никуда не спешит. Всё суета и тлен. Будет гонка — буду ехать.
На самом деле ему нужно только протянуть руку до кубка, а остальным придется понапрягаться. Главное чтоб Джоржду не хватило длины рук)
Норису удобнее будет правой рукой быстро схватить.
У Феррари прям шикарные комбезы.
Очень красиво смотрится.
Пиастри скромно стоит😊
Перес даже помолодел будто;)))
я что-то с масштабами не могу разобраться. всё нормально или мне кажется, что перспектива так "играет" ?
Рекомендуем