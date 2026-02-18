«Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами
«Ф-1» выложила фото всех пилотов 2026 года.
Соцсети «Формулы-1» опубликовали общую фотографию всех 22 гонщиков, которые разыграют титул в 2026 году, вместе с чемпионским трофеем.
«Новые правила, новые имена, новые возможности. То же стремление к победе», – написала «Ф-1» перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.
Расклады на «Ф-1» перед финальными тестами: как же верят в бедовый «Астон Мартин» и не верят в «Феррари»!
«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам
Фото: соцсети «Формулы-1»
Очень красиво смотрится.