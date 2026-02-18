«Ф-1» показала общее фото всех 22 пилотов перед заключительными предсезонными тестами

«Ф-1» выложила фото всех пилотов 2026 года.

Соцсети «Формулы-1» опубликовали общую фотографию всех 22 гонщиков, которые разыграют титул в 2026 году, вместе с чемпионским трофеем.

«Новые правила, новые имена, новые возможности. То же стремление к победе», – написала «Ф-1» перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.

Фото: соцсети «Формулы-1»