Начались заключительные предсезонные тесты «Ф-1» в Бахрейне

На трассе «Сахир» начались третьи предсезонные тесты «Формулы-1», которые продлятся с 18 по 20 февраля.

Утренние сессии будут проходить с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00. Sky Sports полностью покажет заезды.

Первые тесты состоялись 26-30 января в Барселоне в закрытом формате, вторые тесты – в Бахрейне 11-13 февраля.

Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии , состоится 6-8 марта в Мельбурне.

