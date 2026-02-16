В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
Команды определились с выбором шин на тесты.
Пресс-служба «Пирелли» опубликовала информацию о выборе комплектов шин, которые команды сделали для работы на предстоящих вторых предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 18-20 февраля.
В отличие от предыдущего раза, теперь «Пирелли» предоставила командам выбор всех пяти составов шин из своей линейки – от С1 до С5.
При этом шины «софт» С5 зарезервировали для себя только четыре команды – «Уильямс», «Астон Мартин», «Альпин» и «Кадиллак».
В основном команды решили сосредоточиться на работе с шинами С3.
