В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне

Команды определились с выбором шин на тесты.

Пресс-служба «Пирелли» опубликовала информацию о выборе комплектов шин, которые команды сделали для работы на предстоящих вторых предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 18-20 февраля.

В отличие от предыдущего раза, теперь «Пирелли» предоставила командам выбор всех пяти составов шин из своей линейки – от С1 до С5.

При этом шины «софт» С5 зарезервировали для себя только четыре команды – «Уильямс», «Астон Мартин», «Альпин» и «Кадиллак».

В основном команды решили сосредоточиться на работе с шинами С3.

Изображение: пресс-служба «Пирелли»

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Жёсткие комплекты обычно берут для симуляции гонки.

Астон Мартин этим точно не собиравется заниматься ;)
Видимо Вилки, как и в прошлом году, уедут с лучшим временем тестов
