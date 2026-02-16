В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне

Команды определились с выбором шин на тесты.

Пресс-служба «Пирелли » опубликовала информацию о выборе комплектов шин, которые команды сделали для работы на предстоящих вторых предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 18-20 февраля.

В отличие от предыдущего раза, теперь «Пирелли» предоставила командам выбор всех пяти составов шин из своей линейки – от С1 до С5.

При этом шины «софт» С5 зарезервировали для себя только четыре команды – «Уильямс », «Астон Мартин », «Альпин » и «Кадиллак ».

В основном команды решили сосредоточиться на работе с шинами С3.

Изображение: пресс-служба «Пирелли»

