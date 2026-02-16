Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»

Нильсен оценил текущее положение «Альпин».

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен поделился мнением о перспективах команды по итогам первых предсезонных тестов в Бахрейне.

Нильсен отметил, что ему сложно сказать что-то определенное о расстановке сил в пелотоне, но он полагает, что «Альпин» должна быть как минимум крепким середняком.

«Мы вполне уверенно отработали тесты [в Бахрейне]. Я понимаю, что это довольно скучный ответ, но мы в полном объеме отработали запланированную программу. При этом мы старались понять, что делают конкуренты, однако об их истинном темпе [и расстановке сил] остается только гадать.

Честно говоря, я не уверен, что и сам понимаю, где мы находимся в расстановке сил. Новая машина определенно получилась лучше прошлогодней – в этом я вполне уверен. Но если бы первая гонка прошла завтра, то я не знаю, где бы оказалась «Альпин». Думаю, мы бы оказались в достаточно сильной позиции в середине пелотона, но где конкретно – сложно сказать.

Ну и, конечно, мы очень довольны своими поставщиками двигателей [«Мерседесом»]. Это та область, в которой мы определенно сделали большой шаг вперед», – рассказал Нильсен.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!