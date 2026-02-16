Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»

В «Кадиллаке» осторожно оценивают перспективы на сезон-2026.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон рассказал, что в команде остались удовлетворены тем, как прошли первые предсезонные тесты в Бахрейне.

При этом Лоудон признал, что в дебютном для команды сезоне в «Ф-1» от «Кадиллака» не стоит ожидать слишком многого.

«Предсезонные тесты всегда делает интересными неопределенность – никто не знает, где находится в расстановке сил. При этом мы максимально реалистично оцениваем свои выступления, понимая, насколько трудно нам будет демонстрировать соответствующую скорость, а также предельно реалистично оцениваем свое положение относительно конкурентов.

При этом я твердо верю в то, что мы смогли заложить прочный фундамент, опираясь на которой можем начать двигаться вперед. И это, вероятно, максимум того, чего стоит ожидать от новой команды «Ф-1», если только не случится чуда.

Ведь мы подчиняемся тем же законам физики, что и другие команды, мы работаем в условиях потолка бюджетов, и нам пришлось вложить много ресурсов и сил, чтобы в принципе попасть в «Ф-1» в статусе новой команды. Так что с учетом всех обстоятельств такое начало можно считать для «Кадиллака» весьма позитивным», – рассказал Лоудон.

