Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
Мекьес вернется к работе на тестах в Бахрейне.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес будет работать с командой на предстоящих финальных предсезонных тестах в Бахрейне.
Ранее Мекьес пропустил вторые предсезонные тесты, проходившие в Бахрейне 11-13 февраля из-за необходимости проведения некоторых медицинских процедур.
В «Ред Булл» не стали раскрывать подробности медицинских проблем Мекьеса, однако в команде подтвердили, что француз вернется к работе – и будет работать с коллективом на трассе 18-20 февраля.
