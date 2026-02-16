Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне

Мекьес вернется к работе на тестах в Бахрейне.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес будет работать с командой на предстоящих финальных предсезонных тестах в Бахрейне.

Ранее Мекьес пропустил вторые предсезонные тесты, проходившие в Бахрейне 11-13 февраля из-за необходимости проведения некоторых медицинских процедур.

В «Ред Булл» не стали раскрывать подробности медицинских проблем Мекьеса, однако в команде подтвердили, что француз вернется к работе – и будет работать с коллективом на трассе 18-20 февраля.

