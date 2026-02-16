Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
Алонсо поделился впечатлениями от работы с Ньюи.
Пилот «Астон Мартин» ответил на вопрос, понял ли он после первого опыта работы с Эдрианом Ньюи, почему инженера считают особенным.
«Абсолютно. Он отличается. Он невероятный конструктор, и у него совершенно другой подход к работе в команде.
В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом и использует обратную связь для решения имеющихся проблем. Он способен собрать все в общую картину и, вероятно, уже разработать решение.
Разговаривать с ним, учиться у него – это потрясающе. С нетерпением жду этот сезон», – сказал Алонсо.
Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ньюи такой: «Фернандо, решение состоит в том, что нужно поскорее расстаться с Хондой, а у тебя неплохо получается этому способствовать».
Ньюи уже давно всем и все доказал, чтобы не случилось в Астоне, его величие это не пошатнет.