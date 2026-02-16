Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»

Алонсо поделился впечатлениями от работы с Ньюи.

Пилот «Астон Мартин » ответил на вопрос, понял ли он после первого опыта работы с Эдрианом Ньюи , почему инженера считают особенным.

«Абсолютно. Он отличается. Он невероятный конструктор, и у него совершенно другой подход к работе в команде.

В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом и использует обратную связь для решения имеющихся проблем. Он способен собрать все в общую картину и, вероятно, уже разработать решение.

Разговаривать с ним, учиться у него – это потрясающе. С нетерпением жду этот сезон», – сказал Алонсо .

