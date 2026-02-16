  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»

Алонсо поделился впечатлениями от работы с Ньюи.

Пилот «Астон Мартин» ответил на вопрос, понял ли он после первого опыта работы с Эдрианом Ньюи, почему инженера считают особенным.

«Абсолютно. Он отличается. Он невероятный конструктор, и у него совершенно другой подход к работе в команде.

В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом и использует обратную связь для решения имеющихся проблем. Он способен собрать все в общую картину и, вероятно, уже разработать решение.

Разговаривать с ним, учиться у него – это потрясающе. С нетерпением жду этот сезон», – сказал Алонсо.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
> Он способен собрать все в общую картину и, вероятно, уже разработать решение.

Ньюи такой: «Фернандо, решение состоит в том, что нужно поскорее расстаться с Хондой, а у тебя неплохо получается этому способствовать».
Так, а где коммент с восхищением двумя гениями своего дела?
В общем оба деда в компах ни бум-бум, это зарешало)
А вот не устарел ли такой подход в эпоху компьютеров и симуляций - вопрос, на который Алонсо в этом году получит ответ
Ответ past present future
А вот не устарел ли такой подход в эпоху компьютеров и симуляций - вопрос, на который Алонсо в этом году получит ответ
Пару лет назад Ньюи строил самовозы, а теперь вдруг устарел?
Ньюи уже давно всем и все доказал, чтобы не случилось в Астоне, его величие это не пошатнет.
а раньше в Мартине с пилотом не общались? ясно
Ответ Максим Макеев
а раньше в Мартине с пилотом не общались? ясно
Видимо больше опирается на пилота , а не на показатели
С нетерпением ждем второго акта противостояния с GP2 Engine
Ответ Evgeny Kataev
С нетерпением ждем второго акта противостояния с GP2 Engine
А потом Хонда уйдёт к условному Альпин и возьмёт титул
