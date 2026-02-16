«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
Трасса в Барселоне официально сохранило место в календаре «Ф-1».
Трасса «Барселона-Каталония» продолжит принимать Гран-при «Формулы-1» вплоть до 2032 года, подтвердил чемпионат.
Этап будет проводиться раз в два года – в 2028-м, 2030-м и 2032-м.
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Ф-1»
