Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»

В «Ред Булл» прокомментировали моторный скандал.

Технический директор «Ред Булл» ответил на вопрос, знала ли команда о вызвавшем спор решении «Мерседеса » в области мотора, которое сама, по слухам, в итоге не смогла внедрить.

«Не знаю, чем занимаются другие, но если спросите меня, то это запрещено правилами. Не знаю, что они делают, правда. И не знаю, так ли это или нет.

В некоторых операциях трудно определить границы, если говорить о том, что делают команды и насколько это соответствует правилам, – особенно это касается двигателя, поскольку его не видно. То же самое и в случае с подвеской и шасси. Я не эксперт в области моторов и не знаю, что делают другие», – сказал Ваше.

