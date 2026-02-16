Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда не будет менять свой подход к гонкам и разрешит Оскару Пиастри и Ландо Норрису свободно вести друг с другом борьбу на трассе.
«Мы обсуждаем ситуацию с гонщиками, стараемся делать это после каждого Гран-при. Как делаем это по окончании и перед началом сезона. И в целом это похоже на подход к разработке болида – ситуация постоянно развивается, меняется, и мы всегда оцениваем положение от гонки к гонке.
Наши гонщики вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе. При возникновении каких-то ситуаций мы будем стараться действовать стратегически и разумно. Но вряд ли нужно многое менять – а в прошлом году наши пилоты могли свободно вести борьбу друг с другом», – рассказал Браун.
