Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»

В «Феррари» отметили настрой Хэмилтона.

Руководитель «Феррари » рассказал о работе Льюиса Хэмилтона в команде без постоянного гоночного инженера.

«Мы не совсем это [отсутствие гоночного инженера] обсуждали. Думаю, Льюис и пит-уолл отлично взаимодействуют. Нельзя сказать, что он не выкладывается на полную – он чувствует себя уверенно и открыт для общения с командой.

У меня в этом плане очень положительные эмоции. Мы продолжим прогрессировать. Наш настрой – изо дня в день становиться лучше. Если у нас есть пространство для улучшений, то я продолжу направлять команду в этом направлении. И при этом у Льюиса очень хороший настрой», – сказал Вассер.

Фредерик Вассер об отсутствии у Хэмилтона гоночного инженера: «Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю!»

