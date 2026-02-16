Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
В «Феррари» отметили настрой Хэмилтона.
Руководитель «Феррари» рассказал о работе Льюиса Хэмилтона в команде без постоянного гоночного инженера.
«Мы не совсем это [отсутствие гоночного инженера] обсуждали. Думаю, Льюис и пит-уолл отлично взаимодействуют. Нельзя сказать, что он не выкладывается на полную – он чувствует себя уверенно и открыт для общения с командой.
У меня в этом плане очень положительные эмоции. Мы продолжим прогрессировать. Наш настрой – изо дня в день становиться лучше. Если у нас есть пространство для улучшений, то я продолжу направлять команду в этом направлении. И при этом у Льюиса очень хороший настрой», – сказал Вассер.
Фредерик Вассер об отсутствии у Хэмилтона гоночного инженера: «Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю!»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
100 млн в год... Чего расстраиваться?
И с Ким в десны долбится
Тут гордиться нечем)
Понятно, что судить еще рано, но результаты тестов внушают осторожный оптимизм, надеюсь этот регламент подойдет Льюису, несмотря на выводы "экспертов" на главной, которые уже целые статьи успели накатать и списали его.
Как по мне, у сэра все неплохо. Куча денег капает, гоночного инженера убрали - никто не будет лезть в ухо со своими ЦУ, ну и опять же, если что-то пойдет не так - в качестве утешительного приза можно долбануть Ким ))
Целый год LiCo осваивал, конечно. Ему теперь вообще нормально бггг
