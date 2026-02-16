Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)

Барселона сохранит место в календаре «Ф-1».

Трасса «Барселона-Каталония » продолжит принимать у себя Гран-при «Формулы-1».

Нынешнее соглашение на проведение Гран-при Барселоны-Каталонии рассчитано до конца 2026 года – и ожидалось, что гонка в нынешнем сезоне может стать для автодрома последней. Поскольку статус Гран-при Испании отошел гонке в Мадриде.

Гран-при Испании в Мадриде должен проводиться с 2026 до 2035 год минимум – хотя проведение гонки в этом сезоне не гарантировано в связи с тем, что строительство новой трассы пока не было завершено.

Тем не менее, по информации El Periodico со ссылкой на несколько источников в паддоке, организаторам гонки в Барселоне удалось договориться с «Формулой-1» о новом контракте, который будет рассчитан до 2032 года включительно.

При этом в рамках нового соглашения Гран-при Барселоны-Каталонии будет чередоваться с другим этапом и проводиться раз в два года – в 2028, 2030 и 2032 году.

