Изак Аджар: «У меня есть ожидание борьбы за победы с ведущими пилотами»

Аджар надеется бороться за победы в сезоне-2026.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о целях на предстоящий чемпионат.

Аджар признал, что выступая за «Ред Булл», одну из ведущих команд «Ф-1», должен ставить перед собой цель бороться за победы в гонках.

«Конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы [в скором времени] одержать свою первую победу. И мне бы хотелось видеть, что в работе с болидом мы будем прогрессировать быстрее других команд. Было бы здорово.

Так что да, у меня есть ожидание борьбы за победы с ведущими пилотами. И первая победа в «Формуле-1» определенно находится у меня в планах», – рассказал Аджар.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
Плох тот Хаджар, который не мечтает стать Ферстаппеном
будьте осторожнее со своими желаниями месье
Почему бы и нет. Машина вполне конкурентна, плюс нет старика Марко, который запрещал даже думать об борьбе с Максом. Опыт после сезона в Рейсинг Буллз получен. Так почему не ставить себе высокие цели? Если машина будет позволять, то Аджар должен бороться за подиум, а может и за победы. Кстати, от Кими тоже жду прорыва и возможно даже победу в борьбе с Расселом. Дорогу молодёжи!!!
Молодой глупенький Аджар, ты может и ожидаешь, но до первого уик енда надо ссать всем в уши, что все вокруг быстрее вас, как делают остальные
Молодой и глупый. Надо как диды завещали, - во всех интервью причитать, какой печальный болид у РБ, чтобы каждое завоевание подиума навевало образ гоночного полубога с пудовым скиллом ))
Ответ Второй глаз Ватноглазого Джо
Превозмогателей и без его хватает в пелетоне. Молодёжи свойственен максимализм. По мне пусть уж лучше так, с открытым забралом, чем слушать рассказы про превозмогания и как только благодаря божественному скилу пилот привозит всем по секунде с круга пилотируя голимое ведро😁.
Ответ Дмитрий Травницкий
По мне так тоже. Но для самого пилота это очень недальновидно.
Бедный. Амбиций много, ломаться будет тяжело...
