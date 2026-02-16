Изак Аджар: «У меня есть ожидание борьбы за победы с ведущими пилотами»

Аджар надеется бороться за победы в сезоне-2026.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар рассказал о целях на предстоящий чемпионат.

Аджар признал, что выступая за «Ред Булл», одну из ведущих команд «Ф-1», должен ставить перед собой цель бороться за победы в гонках.

«Конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы [в скором времени] одержать свою первую победу. И мне бы хотелось видеть, что в работе с болидом мы будем прогрессировать быстрее других команд. Было бы здорово.

Так что да, у меня есть ожидание борьбы за победы с ведущими пилотами. И первая победа в «Формуле-1» определенно находится у меня в планах», – рассказал Аджар.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!