Оскар Пиастри: «В 2025-м точно не было саботажа со стороны «Макларена»

Пиастри отрицает саботаж со стороны «Макларена» в 2025 году.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил, как воспринимает теории заговора, согласно которым команда пожертвовала им ради напарника Ландо Норриса, используя так называемые «правила папайи».

«В прошлом году точно не было никакого умысла. Полагаю, мы, команда, понимаем, что какие-то вещи можно было сделать лучше или иначе. То же самое я могу сказать о себе.

Однако ни в какой момент времени не было умысла и уж точно не было саботажа, о чем я несколько раз читал.

Но это гонки: какие-то вещи складываются в твою пользу, другие – нет. И в прошлом году мы очень старались, чтобы компенсировать те вещи, которые сложились не так. И, уверен, в 2026 году мы все вместе сможем проявить себя лучше.

Думаю, во время перерыва мы все выделили время, проанализировали и поняли, что есть вещи, которые нужно делать по-другому. Повторюсь, все эти сценарии были следствием благих побуждений, просто в какие-то моменты требовалось много усилий. И, пожалуй, у нас есть идеи, как все оптимизировать.

На мой взгляд, главный сигнал такой: мы хотим гоняться настолько честно, насколько это возможно, при этом зарабатывая как можно больше очков для команды», – заявил Пиастри.

Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри полностью поддерживают «правила папайи»

Ландо Норрис: «Правил папайи» больше нет. Их никогда не было»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: 7NEWS Australia
Из-за ненависти ландо фанаты придумали теорию заговора
Ничего ты не понимаешь, Оскар. Нам тут с дивана виднее 😉
Да что он черт побери такое несет!
Эксперты в шапочках из фольги давно рассказали, как было на самом деле. Кого этот Оскар хочет одурачить?
А вот интересно.. Тут под новостью ссылка на слова Норриса от 3 февраля, что "Правил папайи больше нет. Их никогда и не было." а при нажатии на ссылку, перенаправляет на слова Андреа Стеллы.
Ладно, я открыл тэг Норриса и стал искать эту новость от 3 февраля - нет её. Так что это за фейк и о чем на самом деле сказал Норрис?
Ответ ЭЮЯ
А вот интересно.. Тут под новостью ссылка на слова Норриса от 3 февраля, что "Правил папайи больше нет. Их никогда и не было." а при нажатии на ссылку, перенаправляет на слова Андреа Стеллы. Ладно, я открыл тэг Норриса и стал искать эту новость от 3 февраля - нет её. Так что это за фейк и о чем на самом деле сказал Норрис?
https://m.sports.ru/automoto/1116898301-lando-norris-pravil-papaji-bolshe-net-ix-nikogda-ne-bylo.html
