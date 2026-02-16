Оскар Пиастри: «В 2025-м точно не было саботажа со стороны «Макларена»

Пиастри отрицает саботаж со стороны «Макларена» в 2025 году.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри сообщил, как воспринимает теории заговора, согласно которым команда пожертвовала им ради напарника Ландо Норриса , используя так называемые «правила папайи».

«В прошлом году точно не было никакого умысла. Полагаю, мы, команда, понимаем, что какие-то вещи можно было сделать лучше или иначе. То же самое я могу сказать о себе.

Однако ни в какой момент времени не было умысла и уж точно не было саботажа, о чем я несколько раз читал.

Но это гонки: какие-то вещи складываются в твою пользу, другие – нет. И в прошлом году мы очень старались, чтобы компенсировать те вещи, которые сложились не так. И, уверен, в 2026 году мы все вместе сможем проявить себя лучше.

Думаю, во время перерыва мы все выделили время, проанализировали и поняли, что есть вещи, которые нужно делать по-другому. Повторюсь, все эти сценарии были следствием благих побуждений, просто в какие-то моменты требовалось много усилий. И, пожалуй, у нас есть идеи, как все оптимизировать.

На мой взгляд, главный сигнал такой: мы хотим гоняться настолько честно, насколько это возможно, при этом зарабатывая как можно больше очков для команды», – заявил Пиастри.

