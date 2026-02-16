Бошунг присоединился к «Ауди» в качестве тест-пилота
Бошунг стал тест-пилотом «Ауди».
Команда «Ауди» объявила о начале сотрудничества в Ральфом Бошунгом. Он присоединится к команде в качестве тест-пилота и сосредоточится на помощи «Ауди» с развитием болида, работая на симуляторе.
Бошунг провел последние несколько сезонов, выступая в «Формуле-2». На его счету одна победа в гонке и несколько попаданий на подиум.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Рекомендуем