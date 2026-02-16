Карлос Сайнс: «Уильямс» пока не работает на уровне топ-команд»

Сайнс высказался о трудностях «Уильямса».

Пилот «Уильямса» считает, что проблемы, с которыми столкнулась команда при разработке болида 2026 года, послужили напоминанием о том, что в коллективе налажены еще не все процессы.

«Не сказал бы, что наша уверенность подорвана. Это скорее больше осознание, что есть еще множество областей, где мы не достигли желаемого уровня по сравнению с топ-командами – даже несмотря на то что в прошлом году нам удалось финишировать на подиуме и занять пятое место в командном зачете.

Мы пока не работаем на уровне топ-команд в рамках зимней разработки болида, подготовки и адаптации к новому регламенту. Мы знаем, что еще много где можем добиться прогресса.

Когда я пришел в «Уильямс», то знал, что такое может случиться – я здесь, чтобы попытаться помочь команде в каждой области», – сказал Сайнс .

