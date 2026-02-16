Оскар Пиастри: «Из-за плохого старта пилоты будут терять не 5 метров, а 6-7 позиций в 2026-м»

Пиастри заявил, что неудачные старты будут более болезненными в 2026-м.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри оценил потенциальные потери от проблем на стартах в новом сезоне.

«Всем потребуются разные вещи для старта, и, буду предельно откровенен, вряд ли кто-то из нас в точности понимает, что нам нужно. Пожалуй, какое-то представление имеется, и, уверен, мы найдем способ хорошо стартовать.

Просто в прошлом сезоне разница между хорошим и плохим стартом заключалась в небольшой пробуксовке или плохой реакции. А в этом году может быть практически как в гонке «Ф-2», где у тебя чуть ли не включается антистолл или что-то в таком духе. Ты будешь терять не около пяти метров, а шесть или семь позиций, если что-то пойдет не так», – сообщил австралиец.

Пиастри также согласился со своим боссом Андреа Стеллой , который призвал обратить внимание на безопасность стартов при новом регламенте:

«Стартами нужно заняться. Как все мы видели [на тестах], достаточно сложно провести безопасный старт, не говоря уж о старте в соревновательных условиях.

Мы обсудим этот вопрос до Мельбурна, уверен, и есть много вопросов, которым нужно уделить внимание. Старты, обгоны – обгоны тоже точно изменятся».

