  • Оскар Пиастри: «Из-за плохого старта пилоты будут терять не 5 метров, а 6-7 позиций в 2026-м»
4

Пиастри заявил, что неудачные старты будут более болезненными в 2026-м.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил потенциальные потери от проблем на стартах в новом сезоне.

«Всем потребуются разные вещи для старта, и, буду предельно откровенен, вряд ли кто-то из нас в точности понимает, что нам нужно. Пожалуй, какое-то представление имеется, и, уверен, мы найдем способ хорошо стартовать.

Просто в прошлом сезоне разница между хорошим и плохим стартом заключалась в небольшой пробуксовке или плохой реакции. А в этом году может быть практически как в гонке «Ф-2», где у тебя чуть ли не включается антистолл или что-то в таком духе. Ты будешь терять не около пяти метров, а шесть или семь позиций, если что-то пойдет не так», – сообщил австралиец.

Пиастри также согласился со своим боссом Андреа Стеллой, который призвал обратить внимание на безопасность стартов при новом регламенте:

«Стартами нужно заняться. Как все мы видели [на тестах], достаточно сложно провести безопасный старт, не говоря уж о старте в соревновательных условиях.

Мы обсудим этот вопрос до Мельбурна, уверен, и есть много вопросов, которым нужно уделить внимание. Старты, обгоны – обгоны тоже точно изменятся».

Оскар Пиастри о новых машинах в «Ф-1»: «22 болида с меньшей прижимной силой – это рецепт катастрофы»

«Управлять намного веселее!» Болиды новой «Ф-1» «перепрошили» мозги пилотам

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Оскар хватит Норриса шугать
Получается, вся субботняя борьба за поул резко нивелируется. Смысл тогда смотреть квалификации, если на старте гонки всё рандомным образом резко изменится?...
