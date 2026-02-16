Фредерик Вассер об отсутствии у Хэмилтона гоночного инженера: «Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю!»

В «Феррари» попросили прекратить задавать вопросы об инженере Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» с недовольством отреагировал на вопрос об отсутствии у Льюиса Хэмилтона гоночного инженера.

В прошлом году Хэмилтон сотрудничал с Риккардо Адами, однако им не удалось сработаться и Адами был переведен на другую должность.

Сейчас у британца нет постоянного гоночного инженера – Льюис временно работает с Карло Санти, ветераном профессии, который ранее в «Феррари » сотрудничал с Кими Райкконеном.

При этом нового постоянного гоночного инженера планируют найти уже по ходу сезона.

«Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю! Если вы взгляните на паддок из 22 машин, то каждый год здесь появляются шесть или семь новых инженеров – и то же самое касается руководителей команд.

Вероятно, я и Тото [Вольфф] работаем здесь дольше всех. Каждый год меняется три или четыре руководителя, и это не конец команды.

Сегодня у нас в коллективе около 1500 человек. На одном гоночном инженере все не заканчивается. Человек, который сидит на пит-уолл, управляет командой людей, работающих над машиной – и это не вопрос личностей. В «Ф-1» все всегда решает команда. Речь никогда не идет об одном человеке», – сказал Вассер .

Льюис Хэмилтон об отсутствии гоночного инженера: «Вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу»

