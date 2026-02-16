  • Спортс
  • Фредерик Вассер об отсутствии у Хэмилтона гоночного инженера: «Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю!»
7

В «Феррари» попросили прекратить задавать вопросы об инженере Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» с недовольством отреагировал на вопрос об отсутствии у Льюиса Хэмилтона гоночного инженера.

В прошлом году Хэмилтон сотрудничал с Риккардо Адами, однако им не удалось сработаться и Адами был переведен на другую должность.

Сейчас у британца нет постоянного гоночного инженера – Льюис временно работает с Карло Санти, ветераном профессии, который ранее в «Феррари» сотрудничал с Кими Райкконеном.

При этом нового постоянного гоночного инженера планируют найти уже по ходу сезона.

«Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю! Если вы взгляните на паддок из 22 машин, то каждый год здесь появляются шесть или семь новых инженеров – и то же самое касается руководителей команд.

Вероятно, я и Тото [Вольфф] работаем здесь дольше всех. Каждый год меняется три или четыре руководителя, и это не конец команды.

Сегодня у нас в коллективе около 1500 человек. На одном гоночном инженере все не заканчивается. Человек, который сидит на пит-уолл, управляет командой людей, работающих над машиной – и это не вопрос личностей. В «Ф-1» все всегда решает команда. Речь никогда не идет об одном человеке», – сказал Вассер.  

Льюис Хэмилтон об отсутствии гоночного инженера: «Вся эта ситуация вряд ли идет мне на пользу»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
7 комментариев
а че ты тогда Адами снял если все так?
Ответ Максим Макеев
а че ты тогда Адами снял если все так?
Мне недавно попалась нарезка ляпов Адами за несколько лет. Он с Сайнсом также чудил как и с Хэмилтоном, просто такого резонанса не было. А так да, веселый инженер был, с таким точно не соскучишься.
Ответ _Greg Moore
Мне недавно попалась нарезка ляпов Адами за несколько лет. Он с Сайнсом также чудил как и с Хэмилтоном, просто такого резонанса не было. А так да, веселый инженер был, с таким точно не соскучишься.
Нам нужны пруфы, Билли.
видимо он раздражается, потому что ответить нечего
