Ландо Норрис: «В «Ф-1» дурачки пилотируют, остальное для умных»
Пилот «Макларен» Ландо Норрис в беседе с журналистом Sky Sports Тедом Кравицем объяснил, почему считает, что его команда в данный момент проигрывает «Феррари» и «Ред Булл».
«Когда едешь длинные отрезки [на тестах], у тебя полный бак, и ты не особо можешь что-либо скрыть», – заявил Норрис.
Ландо ответил Кравицу, который предположил, что команды играются с топливной загрузкой:
«Не усложняйте «Формулу-1». Иногда люди не настолько умны».
Репортер также высказался опасения по поводу борьбы колесо в колесо в 2026 году, на что гонщик отреагировал:
«Вы все слишком усложняете. «Ф-1» для дурачков, по крайней мере это касается пилотажа. Остальное для умных. Дурачки пилотируют.
Но не знаю – я не так уж много общаюсь с другими. Уверен, в Австралии вы увидите, как некоторые пилоты полетят к первому повороту, а затем уже буду ехать я».
Ничего криминального он не говорит если нормально перевести.
Ландо просто намекнул, что вещи вроде другого угла дефлекторов стоит обсуждать не с пилотами, что он может только предполагать, что иногда нет никаких заговоров и если машина медленнее других на тестах, значит так и есть.