Ландо Норрис: «В «Ф-1» дурачки пилотируют, остальное для умных»

Норрис назвал дурачками гонщиков «Ф-1», рассуждая об играх команд.

Пилот «Макларен» Ландо Норрис в беседе с журналистом Sky Sports Тедом Кравицем объяснил, почему считает, что его команда в данный момент проигрывает «Феррари» и «Ред Булл».

«Когда едешь длинные отрезки [на тестах], у тебя полный бак, и ты не особо можешь что-либо скрыть», – заявил Норрис.

Ландо ответил Кравицу, который предположил, что команды играются с топливной загрузкой:

«Не усложняйте «Формулу-1». Иногда люди не настолько умны».

Репортер также высказался опасения по поводу борьбы колесо в колесо в 2026 году, на что гонщик отреагировал:

«Вы все слишком усложняете. «Ф-1» для дурачков, по крайней мере это касается пилотажа. Остальное для умных. Дурачки пилотируют.

Но не знаю – я не так уж много общаюсь с другими. Уверен, в Австралии вы увидите, как некоторые пилоты полетят к первому повороту, а затем уже буду ехать я».

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Ландо скорее всего сравнивал сложность пилотажа со сложностью разработки новых болидов, плюс корявый перевод
Не фанат Норриса ни разу, но такое ощущение что Спортсру особенно нравится коверкать слова некоторых пилотов и вырывать их из контекста. Чаще всего с Норрисом, Хэмилтоном и Расселлом так.
Ничего криминального он не говорит если нормально перевести.
Мягко намекнули, что Макларен отстаёт в разработке нового болида.
Ответ dn8zmw5c
Че он несет?
Первый раз на спортсе?
Ландо просто намекнул, что вещи вроде другого угла дефлекторов стоит обсуждать не с пилотами, что он может только предполагать, что иногда нет никаких заговоров и если машина медленнее других на тестах, значит так и есть.
Ответ dn8zmw5c
Че он несет?
Смотря что в руках
