Ландо Норрис: «В «Ф-1» дурачки пилотируют, остальное для умных»

Норрис назвал дурачками гонщиков «Ф-1», рассуждая об играх команд.

Пилот «Макларен » Ландо Норрис в беседе с журналистом Sky Sports Тедом Кравицем объяснил, почему считает, что его команда в данный момент проигрывает «Феррари » и «Ред Булл ».

«Когда едешь длинные отрезки [на тестах], у тебя полный бак, и ты не особо можешь что-либо скрыть», – заявил Норрис.

Ландо ответил Кравицу, который предположил, что команды играются с топливной загрузкой:

«Не усложняйте «Формулу-1». Иногда люди не настолько умны».

Репортер также высказался опасения по поводу борьбы колесо в колесо в 2026 году, на что гонщик отреагировал:

«Вы все слишком усложняете. «Ф-1» для дурачков, по крайней мере это касается пилотажа. Остальное для умных. Дурачки пилотируют.

Но не знаю – я не так уж много общаюсь с другими. Уверен, в Австралии вы увидите, как некоторые пилоты полетят к первому повороту, а затем уже буду ехать я».

