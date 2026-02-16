Гельмут Марко о новых болидах: «Специалисты по ПО теперь важнее пилотов!»
Марко высказался о болидах «Ф-1» 2026 года.
Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением об изменениях в «Ф-1» в рамках нового регламента.
«Мы пока не знаем, что нас ждет. Компьютерные игры за рулем могут не лучшим образом сказаться на имидже серии, но мы сохраняем позитивны настрой.
Специалисты по программному обеспечению теперь важнее пилотов! Они практически каждый заезд пишут новую программу. И пилотам приходится каждый раз учиться заново», – отметил Марко.
Гельмут Марко: «Масса болидов сыграет ключевую роль – как в 2022-м, когда «Альфа Ромео» завоевала очки 7 раз за 9 гонок»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Blick
Как-то печально это звучит. И ведь будут оценивать мастерство пилотов по тому как они едут в болиде, в котором мало чего можно контролировать
В общем то всегда так и было. Все доминирующие машины , это творение инженеров. И по большому счету, за счет двойного диффузора или супер ПО, не все ли равно.
