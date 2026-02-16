  • Спортс
  • Журналист Кинкеро: «Хонда» работает блестяще, но в своем темпе. У Алонсо такого времени уже нет»
2

Журналист Кинкеро: «Хонда» работает блестяще, но в своем темпе. У Алонсо такого времени уже нет»

Кинкеро высказался о том, как из-за «Хонды» тают надежды Алонсо на титул.

Журналист итальянской редакции Motorsport.com Роберто Кинкеро порассуждал о проблемах, которые испытывает «Астон Мартин» в альянсе с «Хондой», а также высказался о разочаровании 44-летнего Фернандо Алонсо.

«Очевидно, «Хонда» идет с отставанием от графика. Полагаю, слухи правдивы: команда не использует более мощные режимы работы двигателя, опасаясь проблем с надежностью.

Пожалуй, больше удивляет то, что у болида, похоже, есть существенные детские болезни. Тем не менее проблемы с машиной, если они не структурные или концептуальные, в теории можно решить или по меньшей мере сильно ограничить по мере развития.

Если есть значительное отставание по части двигателя, это вызывает большее беспокойство. Лишь после шести гонок, если будет подтвержден разрыв, можно будет использовать дополнительные деньги для работы над мотором. Ситуация сложная, и атмосфера в боксах очень тяжелая.

Я понимаю Фернандо Алонсо. «Хонде» всегда нужно время. Может потребоваться три года, и компания добьется успеха, потому что она делает свою работу – и делает ее блестяще, но в своем темпе.

У Фернандо такого времени уже нет. И это только добавляет напряжения Фернандо, который выбирается из болида и швыряет перчатки. Я понимаю его – надежды тают с каждым годом, конец карьеры близок», – поделился мыслями эксперт.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoХонда
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
Придется Алонсо остаться еще на три года😊 если что мы не против!
Как бы пользователь Великий Алонсо руки на себя не наложил...
