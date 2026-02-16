Майк Крак: «Астон Мартин» нужно научиться работать с «Хондой». У нас разные культуры, разные философии»

В «Астон Мартин» отметили особенности партнерства с «Хондой».

Операционный директор «Астон Мартин » Майк Крак прокомментировал сотрудничество команды с «Хондой» как с мотористом.

«Это формула, в которой все стороны должна очень хорошо работать друг с другом. Думаю, чем лучше вы интегрируетесь, тем быстрее сможете добиться прогресса.

У нас новый партнер, с которым нужно научиться работать. Но мы уже сделали несколько хороших шагов вперед. Так что мы говорим на одном языке. У нас одна и та же цель. Всегда есть хронология событий – это сложно описать словами.

Думаю, сейчас мы можем двигаться вперед шаг за шагом. Но как я и сказал, прежде чем думать о чем-то еще, для начала нужно, чтобы все работало как надо. Затем можно перейти к работе в рамках программ, с которыми мы все согласны, совместного плана развития.

Наше партнерство нужно развивать. Здесь нельзя просто повернуть ручку – и вот, все работает. В это дело вовлечены люди, разные культуры. Здесь разные философии.

Но мы достигли очень хорошего уровня. Мы разделяем проблемы. Разделяем приоритеты. В «Формуле-1» не бывает волшебства. Необходимо усердно работать», – сказал Крак.

