  • Майк Крак: «Астон Мартин» нужно научиться работать с «Хондой». У нас разные культуры, разные философии»
10

В «Астон Мартин» отметили особенности партнерства с «Хондой».

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал сотрудничество команды с «Хондой» как с мотористом.

«Это формула, в которой все стороны должна очень хорошо работать друг с другом. Думаю, чем лучше вы интегрируетесь, тем быстрее сможете добиться прогресса.

У нас новый партнер, с которым нужно научиться работать. Но мы уже сделали несколько хороших шагов вперед. Так что мы говорим на одном языке. У нас одна и та же цель. Всегда есть хронология событий – это сложно описать словами.

Думаю, сейчас мы можем двигаться вперед шаг за шагом. Но как я и сказал, прежде чем думать о чем-то еще, для начала нужно, чтобы все работало как надо. Затем можно перейти к работе в рамках программ, с которыми мы все согласны, совместного плана развития.

Наше партнерство нужно развивать. Здесь нельзя просто повернуть ручку – и вот, все работает. В это дело вовлечены люди, разные культуры. Здесь разные философии.

Но мы достигли очень хорошего уровня. Мы разделяем проблемы. Разделяем приоритеты. В «Формуле-1» не бывает волшебства. Необходимо усердно работать», – сказал Крак.  

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
10 комментариев
Интервью из 2015. Как будто Булье говрит
Уже или ничего не говорите, или по меньше этих противных однотипных фраз-шаблонов
А зачем вы вообще отказались от Мерседеса ?
Ради того чтобы считаться заводской командой ?
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем вы вообще отказались от Мерседеса ? Ради того чтобы считаться заводской командой ?
Думаю для того чтобы пойти по пути РБ, через какое то количество лет производить моторы под маркой АМ.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем вы вообще отказались от Мерседеса ? Ради того чтобы считаться заводской командой ?
Притом что никакой заводской командой Хонды она не считается так и так
Как бы дед Алонсо не вспомнил свои слова об двигателе как f2
Короче ситуация макларена 2015 года.
Ньюи же должен уметь, по-идее
