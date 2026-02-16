Джордж Расселл о поворотах в болидах-2026: «Как ехать в супермаркет на первой передаче. Иногда ощущается как ручник»

Расселл сравнил пилотаж машины «Ф-1» с необычной поездкой в супермаркет.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл признался, что его «раздражает» необходимость сильно понижать передачу в поворотах в болидах 2026 года.

«Это довольно сильно раздражает и не является чем-то интуитивным. Что же касается остального, нельзя не отметить, какая у нас мощность, когда используются все 350 кВт. Но предстоит большой прогресс.

Представьте, что едете в супермаркет, подъезжаете к круговой развязке и переключаетесь на третью передачу, чтобы проехать ее, но внезапно вам говорят: «Переключайся на первую». Обороты взлетают, и никто не поедет в супермаркет на первой передаче, если речь о нормальной скорости. Здесь то же самое.

Болид предназначен для того, чтобы проезжать конкретный поворот на третьей передаче, но из-за турбины, буста и всего остального приходится держать обороты на очень высоком уровне – поэтому приходится переключаться на первую. Машина не предназначена для такого, однако мы находим обходные решения. И это не означает, что тебя будет выталкивать из поворота из-за крутящего момента.

Иногда это ощущается как ручник – когда приходится понижать передачу», – объяснил Джордж.

