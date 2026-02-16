Босс «Кадиллака»: «Жду от Херты финиша в топ-10 в «Ф-2»

В «Кадиллаке» рассказали об ожиданиях от Херты.

Исполнительный директор «Кадиллака » Дэн Таурисс пояснил, чего ждут в команде от выступлений тест-пилота Колтона Херты в «Формуле-2» в грядущем сезоне.

«В целом я жду от Колтона финиша в топ-10 в «Формуле-2». Потому, что в первую очередь его участие в серии связано с тем, чтобы лучше узнать трассы и шины – это часть его подготовки к «Формуле-1».

Решающее значение имеют не только выступления в «Формуле-2». Мы используем все ресурсы проекта, чтобы оценить готовность Колтона к участию в «Формуле-1», – сказал Таурисс.

