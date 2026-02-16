Лиам Лоусон о технике Ферстаппена с понижением передач: «Ничего необычного. Вполне естественно»

Лоусон высказался о пилотажной технике Ферстаппена.

Пилот «Рейсинг Буллз » поделился мнением о технике Макса Ферстаппена с понижением передач, которую нидерландец продемонстрировал на вторых предсезонных тестах «Ф-1».

На каждом жестком торможении Ферстаппен понижал передачи через одну (с 5-й на 3-ю, с 3-й на 1-ю) – что позволило получить больше оборотов, усилить торможение двигателем и повысить эффективность рекуперации энергии. Это крайне важно в случае с нынешними моторами, так как 50 процентов их мощности приходится на электрическую составляющую.

«В этом нет ничего необычного, ведь это естественно – но пока рано делать выводы. Думаю, позже этот подход станет вполне естественным.

То, как мы управляли прошлогодними болидами, заметно отличается от пилотажа 10-летней давности, так что все постоянно развивается. Здесь есть над чем подумать, но все само придет.

Болидом довольно трудно управлять, особенно в Бахрейне, так как здесь сильный износ шин: в этом году машина будет гораздо сильнее скользить – пилотировать будет непросто.

Сейчас мы многому учимся и пытаемся оптимизировать пилотаж в рамках коротких отрезков и квалификации, а также управления батареей на длинных отрезках. Это процесс обучения», – сказал Лоусон .

