  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Масса болидов сыграет ключевую роль – как в 2022-м, когда «Альфа Ромео» завоевала очки 7 раз за 9 гонок»
0

Гельмут Марко: «Масса болидов сыграет ключевую роль – как в 2022-м, когда «Альфа Ромео» завоевала очки 7 раз за 9 гонок»

Марко сообщил, что масса болидов будет иметь решающее значение на старте сезона.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко призвал обратить внимание на то, как команды «Формулы-1» работают над снижением массы машин.

«Есть много неизвестных факторов, которые удивят некоторых пилотов.

И не будем забывать: новый минимум по массе – 770 кг – сыграет ключевую роль. Главный секрет, масса – это может иметь решающее значение.

Как в 2022-м, когда аутсайдер «Заубер» (выступал как «Альфа Ромео» – Спортс’’) стал единственной командой, которая успешно решила проблему с массой, и завоевал очки семь раз за первые девять гонок», – напомнил австриец.

Болид «Уильямса» на 20 кг тяжелее минимального лимита, проблему не решат до 4-го Гран-при сезона (Marca)

Autosport относит «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» к лидерам средней группы, «Астон Мартин» и «Кадиллак» – к аутсайдерам «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoГельмут Марко
регламент
logoЗаубер
logoРед Булл
logoФормула-1
Альфа Ромео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Пока в «Феррари» довольны надежностью болида»
вчера, 19:47
Джордж Расселл: «Сейчас на счету каждый пройденный круг»
вчера, 19:20
Шарль Леклер: «Сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне»
вчера, 18:20
Макс Ферстаппен о проблемах новых болидов: «Когда я говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись»
вчера, 17:45
Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»
вчера, 16:11
Расселл показал лучшее время в 1-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 16:02
Гонщики опробуют новую процедуру старта сегодня на тестах в Бахрейне
вчера, 15:39
Гран-при Турции получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году
вчера, 15:37
ФИА получила позитивные отзывы пилотов о болидах-2026. Существенных изменений регламента «Ф-1» не будет в ближайшее время
вчера, 15:21
ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»
вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем