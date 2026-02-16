Гельмут Марко: «Масса болидов сыграет ключевую роль – как в 2022-м, когда «Альфа Ромео» завоевала очки 7 раз за 9 гонок»

Марко сообщил, что масса болидов будет иметь решающее значение на старте сезона.

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко призвал обратить внимание на то, как команды «Формулы-1» работают над снижением массы машин.

«Есть много неизвестных факторов, которые удивят некоторых пилотов.

И не будем забывать: новый минимум по массе – 770 кг – сыграет ключевую роль. Главный секрет, масса – это может иметь решающее значение.

Как в 2022-м, когда аутсайдер «Заубер » (выступал как «Альфа Ромео» – Спортс’’) стал единственной командой, которая успешно решила проблему с массой, и завоевал очки семь раз за первые девять гонок», – напомнил австриец.

Болид «Уильямса» на 20 кг тяжелее минимального лимита, проблему не решат до 4-го Гран-при сезона (Marca)

Autosport относит «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» к лидерам средней группы, «Астон Мартин» и «Кадиллак» – к аутсайдерам «Ф-1»