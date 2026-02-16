2

NASCAR. Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» после завала на последнем круге

Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» за команду Майкла Джордана.

Тайлер Реддик стал победителем первой гонки сезона-2026 NASCAR Cup – «500 миль Дайтоны».

Пилот команды «23XI Рейсинг», совладельцем которой является легенда НБА Майкл Джордан, ни разу не лидировал вплоть до последних метров дистанции. За круг до финиша пелотон возглавлял Карсон Хосевар, затем на первую позицию вышел Чейз Эллиот, который стал участником массового завала.

Второе место занял Рикки Стенхаус-младший, третьим стал Джоуи Логано, финишировавший задом.

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Джоуи Логано
500 миль Дайтоны
logoМайкл Джордан
logoNASCAR
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Блин, а... На последнем круге было прям мессиво... То один в стену, то другой в другого, то третий и туда и сюда...
Просто безумие... У которого всё-таки и есть свой шарм...

Неудивительно почему именно НАСКАР - "король" американских гонок...
Вовремя Реддик вышел вперёд, тут же завал произошёл,чудом его самого не зацепило)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Пока в «Феррари» довольны надежностью болида»
вчера, 19:47
Джордж Расселл: «Сейчас на счету каждый пройденный круг»
вчера, 19:20
Шарль Леклер: «Сложно понять, что результаты в протоколе говорят о расстановке сил в пелотоне»
вчера, 18:20
Макс Ферстаппен о проблемах новых болидов: «Когда я говорил обо всем этом еще в 2023 году, надо мной смеялись»
вчера, 17:45
Флавио Бриаторе: «Лучше проводить 24 спринта. В противном случае от пятничных заездов стоит вообще отказаться»
вчера, 16:11
Расселл показал лучшее время в 1-й день третьих тестов «Ф-1», Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 16:02
Гонщики опробуют новую процедуру старта сегодня на тестах в Бахрейне
вчера, 15:39
Гран-при Турции получит место в календаре «Ф-1» в 2027 году
вчера, 15:37
ФИА получила позитивные отзывы пилотов о болидах-2026. Существенных изменений регламента «Ф-1» не будет в ближайшее время
вчера, 15:21
ФИА рассмотрит возможные изменения, касающиеся безопасности стартов в «Ф-1»
вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем