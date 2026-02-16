NASCAR. Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» после завала на последнем круге

Реддик выиграл «500 миль Дайтоны» за команду Майкла Джордана.

Тайлер Реддик стал победителем первой гонки сезона-2026 NASCAR Cup – «500 миль Дайтоны».

Пилот команды «23XI Рейсинг», совладельцем которой является легенда НБА Майкл Джордан, ни разу не лидировал вплоть до последних метров дистанции. За круг до финиша пелотон возглавлял Карсон Хосевар, затем на первую позицию вышел Чейз Эллиот, который стал участником массового завала.

Второе место занял Рикки Стенхаус-младший, третьим стал Джоуи Логано , финишировавший задом.

