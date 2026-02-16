Майк Крак: «Астон Мартин» не на уровне соперников, но у машины есть потенциал»

Крак сообщил о потенциале болида «Астон Мартин», несмотря на текущие провалы.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак признал, что команда существенно уступает конкурентам.

«У нас новый болид, новая техника, новый партнер – или новые партнеры – и все это нужно интегрировать. Предстоит большая работа, и [на тестах] нам пришлось принять, что мы не на уровне соперников.

Но, считаю, у машины есть потенциал, и нужно работать над тем, чтобы его раскрыть», – отметил специалист.

