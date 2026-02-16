  • Спортс
  • Пьер Гасли о работе с энергией: «Гонщики скорее пассажиры, многое не контролируем»
0

Гасли сравнил с пассажирами пилотов «Ф-1» в 2026 году.

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о сложной работе с силовой установкой 2026 года.

«Столько всего надо учитывать, что тяжело разобраться. Если двигатель один и тот же, ты фактически знаешь, как используют энергию соперники – я понимаю, что из себя представляет мотор «Мерседеса», и знаю, что если кто-то решит добавить мощности на одной прямой, то будет страдать на другой.

Труднее разобраться с другими производителями: они могут использовать больше энергии на одной прямой или меньше на другой, и это создаст большие различия в гоночных ситуациях, когда обе машины используют полную мощность на прямой. Не будет особого слипстрима или разницы в скорости.

Если говорить об одинаковых моторах, то [преимущество получит] тот, кто лучше во всем разберется и поймет, как использовать энергию. В то же время есть довольно много вещей, которые мы не контролируем.

И есть ощущение, что мы скорее пассажиры, если говорить о том, что делаем в кокпите. Но, считаю, все будет развиваться. Но нельзя просто сказать: «О, я заряжу батарею сейчас и использую ее там, потому что решил сделать то-то и то-то». Какие-то двигатели позволят это сделать, другие нет.

Я все еще не считаю, что все будет так однозначно, что пилоты с наибольшими способностями будут справляться лучше. Не уверен, что у такого гонщика будут инструменты, чтобы делать то, что он хочет.

Есть так много вопросов, на которые хочется получить ответ, однако необходимо узнать, как все будет обстоять в реальной борьбе. И, полагаю, лучше квалифицироваться на поуле – это облегчит жизнь», – заявил француз. 

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
тесты Формула-1
logoАльпин
регламент
logoФормула-1
logoПьер Гасли
