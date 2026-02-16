Босс «Формулы E» о приглашении Ферстаппена на тесты: «Макс никогда не испытывал такого раньше – на ускорениях уж точно»
Исполнительный директор «Формулы E» Джефф Доддс подробнее рассказал о том, что готов предоставить пилоту «Ред Булл» в «Формуле-1» Максу Ферстаппену болид для тестов.
Ранее нидерландец сравнил новую «Ф-1» с «Формулой E» «на стероидах».
«Макс может воспользоваться приглашением в любое время.
Мне нравится Макс. Он талант поколения. Мне нравится его характер, нравится, что он говорит в точности то, что чувствует. Его слова меня не удивили.
Наш болид четвертого поколения (2027 года) будет разгоняться на 30 процентов быстрее, чем его сегодняшняя машина «Формулы-1», у него будет постоянный полный привод. Макс сможет атаковать за рулем этого болида в течение получаса на высочайших скоростях и не поднимать ногу с педали газа.
Думаю, ему бы очень понравился такой стиль пилотажа – который полностью ему подходит. Единственное, чего я не могу пообещать Максу, это что болид будет звучать как трактор. Такого не будет. По звуку мы всегда больше напоминали истребитель или космический корабль, а не трактор. Но если говорить о чистом, животном ощущении скорости, мы предоставим ему то, чего он, пожалуй, никогда не испытывал раньше – на ускорениях уж точно», – заявил менеджер.
Доддс также сообщил, что коллеги Ферстаппена проявляют интерес к машинам электросерии:
«Со мной все чаще связываются пилоты «Формулы-1» – спрашивают, можно ли протестировать болид. По мере того, как наши машины становятся быстрее, они, естественно, в большей мере привлекают гонщиков «Формулы-1».
Я даже не считаю, что нужно рассуждать отдельно о пилотах «Формулы-1» и «Формулы E» – лучше говорить просто о топ-гонщиках. Полагаю, большему количеству топ-пилотов будет интересно попробовать эти болиды.
Но я не заинтересован в том, чтобы [«Формула-1»] проваливалась. На самом деле я считаю, что здоровая «Формула-1», здоровая вершина традиционных гонок – это плюс для автоспорта в целом.
Мне бы хотелось видеть успех и рост серии – и в то же время и нашей. На мой взгляд, это очень захватывающе: признание наших технологий, городских гонок, электрической силовой установки, и в «Формула-1» движется в данном направлении».
