  • Фернандо Алонсо о двигателе «Ред Булл»: «Впечатлен тем, как они поработали»
6

Фернандо Алонсо о двигателе «Ред Булл»: «Впечатлен тем, как они поработали»

Алонсо отметил двигатель «Ред Булл».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о достижениях «Ред Булл» в работе над своим первым собственным двигателем.

По итогам первых тестов в Бахрейне болиды с двигателем «Ред Булл» преодолели 670 кругов – это третий результат после «Мерседеса» и «Феррари».

«Не могу сказать ничего конкретного о двигателе «Ред Булл». Я пока не изучал имеющиеся у нас данные и не могу судить, опережает ли «Ред Булл» конкурентов или нет. Но у них, как кажется, и правда неплохой двигатель. Они сразу были быстры – и на тестах в Барселоне, и уже здесь, в Бахрейне. Так что да, я впечатлен тем, как они поработали.

Честно говоря, я не знаю, кто из команд сейчас находится впереди, а кто позади. Но да, у топ-команд всегда будет определенное преимущество. У них есть опыт, все системы у них работают гладко, они всегда показывают свой максимум. В то время как небольшим командами нужно постепенно расти. Так что посмотрим.

Но мне кажется, что переход на новый технический регламент всегда дает шанс на прорыв или провал какой-то команды. Не знаю, кто именно это будет, но мне кажется, что в итоге какая-то из топ-команд может оказаться не так быстра, как от нее ждет, а кто-то из команд из середины пелотона наоборот может оказаться быстрее ожидаемого. Но я не знаю, кто это будет», – рассказал Алонсо.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Marca
тесты Формула-1
6 комментариев
Сейчас подумал про странных парней из Хонды - они часто уходят из выигрышных команд, как будто рассчитывая победить сходу, потом долго преодолевают трудности и на пике, а иногда перед пиком (как в 2009-м). Фернандо опять по ходу дела не повезло, и остается только с горечью взирать на конкурентов. Вряд ли в этом сезоне что-то поправится.
Ответ dmitry79
Сейчас подумал про странных парней из Хонды - они часто уходят из выигрышных команд, как будто рассчитывая победить сходу, потом долго преодолевают трудности и на пике, а иногда перед пиком (как в 2009-м). Фернандо опять по ходу дела не повезло, и остается только с горечью взирать на конкурентов. Вряд ли в этом сезоне что-то поправится.
Японцы в целом странный народ и на своей волне. Насчет победить сразу - не думаю. Если обойтись без жиденьких шуточек про "путь самурая", то тут каждый случай отдельный. Титул с Вильямсом, приход в Макларен, триумф. Неразбериха с Маками, триумф с РБ. Но при этом, у себя в Японии они считают титул Брауна "своим", потому что машина была спроектирована и построена Хондой, в том числе двойной диффузор. Даже в титулах Мерседеса есть заслуга Хонды, потому что они оставили Брауну шикарнейшую базу с новейшим оборудованием и им не пришлось начинать с нуля. Поправится что-то в этом сезоне? Да. Будут выигрывать гонки в этом году? Нет. Но то что Хонда способны построить убер движок сомнений нет. Так же как и Ньюи машину. А кто будет в это время сидеть за рулем им пофиг, на их моторах побеждали Пике, Сенна, Прост и Макс. Троих из них называют величайшими в истории.
Ответ Gizer_1116541898
Японцы в целом странный народ и на своей волне. Насчет победить сразу - не думаю. Если обойтись без жиденьких шуточек про "путь самурая", то тут каждый случай отдельный. Титул с Вильямсом, приход в Макларен, триумф. Неразбериха с Маками, триумф с РБ. Но при этом, у себя в Японии они считают титул Брауна "своим", потому что машина была спроектирована и построена Хондой, в том числе двойной диффузор. Даже в титулах Мерседеса есть заслуга Хонды, потому что они оставили Брауну шикарнейшую базу с новейшим оборудованием и им не пришлось начинать с нуля. Поправится что-то в этом сезоне? Да. Будут выигрывать гонки в этом году? Нет. Но то что Хонда способны построить убер движок сомнений нет. Так же как и Ньюи машину. А кто будет в это время сидеть за рулем им пофиг, на их моторах побеждали Пике, Сенна, Прост и Макс. Троих из них называют величайшими в истории.
Это потому что болельщик думает категорией болельщика, а не как концерн. Это большая статья расходов даже для такого жирного гиганта, но как они сами говорят - это вложение в своих инженеров, которые проходят экстремальную школу Ф1. Победы, да, хорошо, но для них важнее что потом эти работяги будут строить серийные автомобили. И у них это практикуется с самого начала, еще с 60-х.
Рекомендуем