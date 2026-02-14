Фернандо Алонсо о двигателе «Ред Булл»: «Впечатлен тем, как они поработали»

Алонсо отметил двигатель «Ред Булл».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился мнением о достижениях «Ред Булл » в работе над своим первым собственным двигателем.

По итогам первых тестов в Бахрейне болиды с двигателем «Ред Булл» преодолели 670 кругов – это третий результат после «Мерседеса» и «Феррари».

«Не могу сказать ничего конкретного о двигателе «Ред Булл». Я пока не изучал имеющиеся у нас данные и не могу судить, опережает ли «Ред Булл» конкурентов или нет. Но у них, как кажется, и правда неплохой двигатель. Они сразу были быстры – и на тестах в Барселоне, и уже здесь, в Бахрейне. Так что да, я впечатлен тем, как они поработали.

Честно говоря, я не знаю, кто из команд сейчас находится впереди, а кто позади. Но да, у топ-команд всегда будет определенное преимущество. У них есть опыт, все системы у них работают гладко, они всегда показывают свой максимум. В то время как небольшим командами нужно постепенно расти. Так что посмотрим.

Но мне кажется, что переход на новый технический регламент всегда дает шанс на прорыв или провал какой-то команды. Не знаю, кто именно это будет, но мне кажется, что в итоге какая-то из топ-команд может оказаться не так быстра, как от нее ждет, а кто-то из команд из середины пелотона наоборот может оказаться быстрее ожидаемого. Но я не знаю, кто это будет», – рассказал Алонсо.

