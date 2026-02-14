Пьер Ваше о недовольстве Ферстаппена новыми болидами: «У «Ред Булл» нет цели осчастливить Макса. Задача – сделать машину быстрее»

В «Ред Булл» отреагировали на критику новых болидов от Ферстаппена.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше ответил на вопрос, как команда может осчастливить Макса Ферстаппена в условиях его недовольства новыми болидами «Ф-1».

«У меня нет цели осчастливить Макса. Мы можем сделать это победой в гонке. Моя работа и работа команды, если говорить о моем уровне, в том, чтобы убедиться, что с нашим болидом Ферстаппен сможет бороться за высшие позиции.

Сам регламент и болид с точки зрения ощущений от пилотажа – это все сторонняя тема. Это дискуссия для ФИА . Мы можем принять в ней участие, но основная задача – сделать болид быстрее», – сказал Ваше.

