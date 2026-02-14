Лукас ди Грасси: «В «Ф-1» ужасно сделаны новые правила. Они очень странные»

Ди Грасси назвал новый регламент «Ф-1» очень странным.

Пилот «Формулы Е» и бывший гонщик «Ф-1» Лукас ди Грасси считает, что проблемы новых болидов 2026 года связаны не с увеличением роли электрической составляющей, а с самими правилами.

«В «Ф-1» ужасно сделаны правила гибридов. Виноваты не только гибридные моторы. Дело в правилах, принятых ФИА , и в людях, которые эти правила составляли.

Не знаю, в чем логика этих правил, но они очень странные. В случае «Ф-1» это привело к тому, что машины стали очень медленными и местами не особо эффективными, не подходящими для гонок. Вот почему пилоты жалуются.

Я говорил с некоторыми пилотами «Ф-1». Беседовал с теми, кто работает в симуляторе. Правила очень странные. На некоторых трассах они создают кучу проблем», – отметил бразилец.

