Лукас ди Грасси: «В «Ф-1» ужасно сделаны новые правила. Они очень странные»

Ди Грасси назвал новый регламент «Ф-1» очень странным.

Пилот «Формулы Е» и бывший гонщик «Ф-1» Лукас ди Грасси считает, что проблемы новых болидов 2026 года связаны не с увеличением роли электрической составляющей, а с самими правилами.

«В «Ф-1» ужасно сделаны правила гибридов. Виноваты не только гибридные моторы. Дело в правилах, принятых ФИА, и в людях, которые эти правила составляли.

Не знаю, в чем логика этих правил, но они очень странные. В случае «Ф-1» это привело к тому, что машины стали очень медленными и местами не особо эффективными, не подходящими для гонок. Вот почему пилоты жалуются.

Я говорил с некоторыми пилотами «Ф-1». Беседовал с теми, кто работает в симуляторе. Правила очень странные. На некоторых трассах они создают кучу проблем», – отметил бразилец.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Вобщем многие гонщики недовольны новым регламентом, но боятся сказать это вслух. И хорошо, что есть Макс, который не боится говорить в открытую всё, что думает.
Да половина уже высказалась, и все ЧМ особенно
Оставь его в собственном манямирке, где только Максег имеет яйца высказаться, а закончить карьеру из-за неприятных болидов - нет.
«Машины стали очень медленными» плохо вяжется с тем что времена на тестах уже всего на 3-4 секунды медленнее прошлогоднего поула, на следующей неделе будут ещё быстрее, и к реальному гран при Бахрейна будут наверное только на секунду или две медленнее прошлогоднего поула. Я понимаю критику об энергоэффективности, но это просто не верно что эти болиды намного медленнее прошлогодних.
Болиды быстро разгоняются, но медленны в поворотах, иногда на 30-50 км/ч. Алонсо как раз этот момент в интервью отмечал.
Еще нужно учесть поправку на меньший вес - машины этого года должны быть быстрее.
В целом, ситуация не видится прямо уж драматичной, но некоторые изменения напрашиваются.
Посмотрим как будет, но в теории если они медленнее в поворотах, то возможностей для обгона должно быть больше, т.к можно рискнуть и тормозить не так как противник даже если это будет неидеально для энергии и пилот сделает себя более уязвимым после обгона. Думаю после пары гонок все устаканится как пилоты станут больше экспериментировать с этим. На тестах пока сложно им судить, так как многое непонятно.
