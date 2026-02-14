Оскар Пиастри о новых машинах в «Ф-1»: «22 болида с меньшей прижимной силой – это рецепт катастрофы»

Пиастри поделился мнение о болидах 2026 года.

Пилот «Макларена » высказался об изменениях в новых болидах «Ф-1», отметив их недостатки.

«Очевидно, DRS давал серьезное преимущество. С новой системой прироста энергии нужно как-то собрать эту самую дополнительную энергию, а уже потом задействовать ее – что, если учитывать некоторые действующие правила, не всегда просто.

Когда ты 15 лет ездишь определенным образом, то довольно тяжело изменить некоторые привычки. Будучи пилотом, ты не хочешь рано поднимать ногу с газа.

Главная проблема? Мне кажется, сейчас это старты. Обгоны всегда будут казаться чем-то непростым, пока вы не проедете гонку. Мне кажется, что 22 болида с меньшей на пару сотен пунктов прижимной силой – это рецепт катастрофы», – сказал Пиастри .

