Макс Ферстаппен: «Болиды крайне неэффективно расходуют энергию на прямых. На некоторых трассах будет катастрофа»

Ферстаппен раскритиковал новые болиды.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выразил опасения относительно эффективности работы новых болидов – в частности проблему, связанную с особенностями работы новых двигателей.

В новых двигателях примерно 50 процентов мощности обеспечивается электрической составляющей. И на тестах многие столкнулись с падением скорости на прямых из-за быстрой разрядки батареи. Пилоты вынуждены сбрасывать скорость и активно работать на торможениях, стараясь перезарядить батарею для лучшего ускорения на выходе из поворота.

«Эти болиды крайне неэффективно расходуют энергию на прямых. На этой трассе [в Бахрейне] с ситуацией еще можно справиться. Но нас ведь ждут гонки на трассах, где будет происходить настоящая катастрофа.

Например, в Мельбурне или Монце. В Мексике вряд ли, из-за разреженного воздуха и наличия зон с жесткими торможениями. Но длинные прямые там тоже есть. В Спа все будет очень плохо. То есть таких трасс много.

Возможно, проблемы будут и в Лас-Вегасе, где тоже длинные прямые. Возможно, нам придется тормозить прямо посреди прямой, потому что в силовой установке просто закончится энергия. Я, конечно, сейчас больше смеюсь над всем этим, но на деле в этом [новых правилах] и правда мало смысла.

Вероятно, в ФИА и «Ф-1» не осознавали, насколько все будет плохо на самом деле. Но посмотрим. Как я уже говорил, на трассе в Бахрейне с ситуацией удается справляться. Но когда мы приедем в Мельбурн вы сами увидите, как сильно нам придется сбрасывать скорость на прямых», – рассказал Ферстаппен.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов