  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Болиды крайне неэффективно расходуют энергию на прямых. На некоторых трассах будет катастрофа»
34

Макс Ферстаппен: «Болиды крайне неэффективно расходуют энергию на прямых. На некоторых трассах будет катастрофа»

Ферстаппен раскритиковал новые болиды.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил опасения относительно эффективности работы новых болидов – в частности проблему, связанную с особенностями работы новых двигателей.

В новых двигателях примерно 50 процентов мощности обеспечивается электрической составляющей. И на тестах многие столкнулись с падением скорости на прямых из-за быстрой разрядки батареи. Пилоты вынуждены сбрасывать скорость и активно работать на торможениях, стараясь перезарядить батарею для лучшего ускорения на выходе из поворота.

«Эти болиды крайне неэффективно расходуют энергию на прямых. На этой трассе [в Бахрейне] с ситуацией еще можно справиться. Но нас ведь ждут гонки на трассах, где будет происходить настоящая катастрофа.

Например, в Мельбурне или Монце. В Мексике вряд ли, из-за разреженного воздуха и наличия зон с жесткими торможениями. Но длинные прямые там тоже есть. В Спа все будет очень плохо. То есть таких трасс много.

Возможно, проблемы будут и в Лас-Вегасе, где тоже длинные прямые. Возможно, нам придется тормозить прямо посреди прямой, потому что в силовой установке просто закончится энергия. Я, конечно, сейчас больше смеюсь над всем этим, но на деле в этом [новых правилах] и правда мало смысла.

Вероятно, в ФИА и «Ф-1» не осознавали, насколько все будет плохо на самом деле. Но посмотрим. Как я уже говорил, на трассе в Бахрейне с ситуацией удается справляться. Но когда мы приедем в Мельбурн вы сами увидите, как сильно нам придется сбрасывать скорость на прямых», – рассказал Ферстаппен.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
регламент
тесты Формула-1
logoРед Булл
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Разгон до 380 мы вам дали - правда на пол секунды. Дальше просим убрать ногу с газа и доезжать круг по накатанной
Ответ dn8zmw5c
Разгон до 380 мы вам дали - правда на пол секунды. Дальше просим убрать ногу с газа и доезжать круг по накатанной
А там не так теперь.

там даже если газ в пол оставлять, машина все равно замедляется из-за батареи
получается что гонки на трассах с длинными прямыми, будут проходить рывками. После выхода из поворота, разгон до 370 и с середины - накатом (на пониженной передаче) до следующего поворота, а потом снова разгон и накатом до следующего поворота. И как тогда совершать обгон? в какой момент?
Ответ Gonshic
получается что гонки на трассах с длинными прямыми, будут проходить рывками. После выхода из поворота, разгон до 370 и с середины - накатом (на пониженной передаче) до следующего поворота, а потом снова разгон и накатом до следующего поворота. И как тогда совершать обгон? в какой момент?
Как и раньше, на пит-стопах)
Ответ Gonshic
получается что гонки на трассах с длинными прямыми, будут проходить рывками. После выхода из поворота, разгон до 370 и с середины - накатом (на пониженной передаче) до следующего поворота, а потом снова разгон и накатом до следующего поворота. И как тогда совершать обгон? в какой момент?
Все гонки станут Монакой
Не зря технарь Макс и старик Льюис были не очень довольны этими болидами. Момента будет дохрена, прижима нихрена, в скоростных поворотах обгоны сойдут на нет. Вечный баланс поддержки батареи, а не необходимости обогнать, прибавить и так далее. На гонщиков вешают обязанности уровня космонавтов, в результате которых им придётся не гоняться, а наблюдать за держаком, тормозами, топливом и самое главное батареей, которую надо то заряжать, то разряжать на определенный процент, не процентиком больше. А соперники и борьба-ну это уже на потом, если получится
Ответ lightcore
Не зря технарь Макс и старик Льюис были не очень довольны этими болидами. Момента будет дохрена, прижима нихрена, в скоростных поворотах обгоны сойдут на нет. Вечный баланс поддержки батареи, а не необходимости обогнать, прибавить и так далее. На гонщиков вешают обязанности уровня космонавтов, в результате которых им придётся не гоняться, а наблюдать за держаком, тормозами, топливом и самое главное батареей, которую надо то заряжать, то разряжать на определенный процент, не процентиком больше. А соперники и борьба-ну это уже на потом, если получится
если всё так плохо, переставай смотреть Ф1. это очень глупо - смотреть то, что тебе не нравится. ты же не считаешь себя глупым человеком?
Ответ vulturecrow
если всё так плохо, переставай смотреть Ф1. это очень глупо - смотреть то, что тебе не нравится. ты же не считаешь себя глупым человеком?
🤡
"Возможно, нам придется тормозить прямо последи прямой, потому что в силовой установке просто закончится энергия."

В голос. ))))))))
"прямо последи прямой"
редактор, твой выход...
Ответ Солнце13
"прямо последи прямой" редактор, твой выход...
Не редактор, а ледактол
Хреновая перспектива конечно. Но это было сразу понятно, еще когда только обнародовали регламент. Им надо было хотя бы рекуперацию разрешить с обеих осей, а не лишь с одной. В этом плане это конечно стрёмный и недоработанный регламент, увы. И сейчас уже ничего не сделаешь, в лучшем случае для машин следующего года разрешат некие поправки и доработки.
Я конечно не инженер-но кажется здесь два варианта, либо увеличить мощность электро, либо сделать расход более плавным.
Ответ Djaffar
Я конечно не инженер-но кажется здесь два варианта, либо увеличить мощность электро, либо сделать расход более плавным.
Увеличение мощности электро это ещё один шаг к формуле Е, ну и во вторых для увеличения мощности необходимы батареи и генераторы побольше-это снова вес, перепланировка шасси, огромные затраты и так далее. Честно говоря пока совсем не радует судя по мнению пилотов куда движется ф1. Единственный плюс который будет точно-я уверен кто то из серых лошадок (конкретные пилоты) смогут к этому максимально хорошо приспособиться и хорошо удивить, а какие-то топ-пилоты наоборот жестко провалят регламент.
Ответ lightcore
Увеличение мощности электро это ещё один шаг к формуле Е, ну и во вторых для увеличения мощности необходимы батареи и генераторы побольше-это снова вес, перепланировка шасси, огромные затраты и так далее. Честно говоря пока совсем не радует судя по мнению пилотов куда движется ф1. Единственный плюс который будет точно-я уверен кто то из серых лошадок (конкретные пилоты) смогут к этому максимально хорошо приспособиться и хорошо удивить, а какие-то топ-пилоты наоборот жестко провалят регламент.
Насчёт «серых лошадок» я вами согласен и даже надеюсь на это. Насчёт веса, тоже. Тут ПО наверное корректировать придётся и гонщик вряд ли будет рад, что ему ограничили мощность. Но взглянув на тесты, вижу с точки зрения эстетики машины юркими стали, возможно зайдёт кому-то. Меня честно напугал комментарий Пиастри о падении мощности на прямой в Джидде.
И есть же ещё клоуны , которые защищают этот регламент и не истово лают на тех , кто этот регламент критикует.
Комментарий удален пользователем
Ответ Header
Комментарий удален пользователем
Ну это «Спортс», вероятнее всего, порубил на кусочки его интервью.
И почему нытьё? Если результат от смены регламента не оправдает ожидания, вам понравится?
Ответ Дмитрий Дудников
Ну это «Спортс», вероятнее всего, порубил на кусочки его интервью. И почему нытьё? Если результат от смены регламента не оправдает ожидания, вам понравится?
потому что это только тесты. потому что это первые дни нового регламента. потому что у Тапка нет никакой реальной информации. потому что другие гонщики настроены по-другому.
если ты не упоротый фанат Тапка, а просто любишь Ф1, то такая мерзкая скорополительная оголтелая критика не может считаться разумным мнением. это паника, нагнетание, нытьё, накручивание. пусть валит в другие серии, мамкин истерик. без него будет только лучше.
Не готово. Как новое топливо поведёт себя тоже вопрос.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем