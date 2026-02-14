Джонатан Уитли: «Список дел «Ауди» все увеличивается и увеличивается»

В «Ауди» подвели итоги вторых предсезонных тестов «Ф-1».

Руководитель «Ауди » прокомментировал результаты работы на вторых предсезонных тестах, которые прошли в Бахрейне.

«Когда я смотрю на свой список дел, то он все увеличивается и увеличивается. Ты вычеркиваешь кучу сделанного, но при этом добавляешь 10 новых задач, поскольку пытаешься добиться прогресса в еще больших мелочах. Это бесконечный список дел.

Мы рано прошли крэш-тест и собрали болид, так что смогли заняться аэродинамикой на ранней стадии развития. Если сравнивать ту спецификацию с нынешней, то болид был сделан весьма грубо – но мы наматывали километры, постоянно учились.

Я воодушевлен! Люди смотрят на нас и видят страсть и амбиции. Наш нынешний темп? Если вы спросите меня в следующую пятницу, то у меня будет более четкое представление об этом», – сказал Уитли.

