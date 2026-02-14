Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»

Ферстаппен не в восторге от новых болидов «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от управления новым болидом, отметив, что он не в восторге от того, в какую сторону движется развитие гонок «Формулы-1».

«В целом в истории «Формулы-1» чемпионаты всегда выигрывали лучшие гонщики, которые в итоге оказывались в составах лучших команд. И мне кажется, что все хорошие гонщики всегда успешно адаптируются к новым машинам, хотя сейчас проблема не в этом. Сейчас меняются сами гонки «Ф-1», их суть – их все в меньшей степени можно назвать гонками в чистом виде.

Не знаю, что еще тут добавить. Хорошие гонщики всегда окажутся наверху, как и пилоты, которые в целом умеют быстро гоняться. Хотя это опять же не совсем то, что я пытаюсь сказать, и что меня волнует. Я говорю об общих ощущениях от управления болидом и участия в гонках.

И для меня наличие или отсутствие способной выигрывать гонки машины на самом деле не так важно. На данном этапе моей карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа. Хотя понятно, что я порой участвую в гонках и вне «Формулы-1», понимая, что от нынешнего технического регламента мы некоторое время избавиться не сможем», – рассказал Ферстаппен.

