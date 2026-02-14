  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «На данном этапе карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа»
13

Ферстаппен не в восторге от новых болидов «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от управления новым болидом, отметив, что он не в восторге от того, в какую сторону движется развитие гонок «Формулы-1».

«В целом в истории «Формулы-1» чемпионаты всегда выигрывали лучшие гонщики, которые в итоге оказывались в составах лучших команд. И мне кажется, что все хорошие гонщики всегда успешно адаптируются к новым машинам, хотя сейчас проблема не в этом. Сейчас меняются сами гонки «Ф-1», их суть – их все в меньшей степени можно назвать гонками в чистом виде.

Не знаю, что еще тут добавить. Хорошие гонщики всегда окажутся наверху, как и пилоты, которые в целом умеют быстро гоняться. Хотя это опять же не совсем то, что я пытаюсь сказать, и что меня волнует. Я говорю об общих ощущениях от управления болидом и участия в гонках.

И для меня наличие или отсутствие способной выигрывать гонки машины на самом деле не так важно. На данном этапе моей карьеры для меня важно получать удовольствие от пилотажа. Хотя понятно, что я порой участвую в гонках и вне «Формулы-1», понимая, что от нынешнего технического регламента мы некоторое время избавиться не сможем», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
регламент
13 комментариев
При нынешней Ф1, да и в целом тенденциям в мире, можно пилить новую гоночную серию, где будут не самые модные, а просто самые быстрые машины. Вместо ставки на маркетинг и продвижение - ставка на опыт пилотов и конструкторов, чтобы создать наиболее фановую серию.
Если Формула Е существует, то почему не окучивать консервативную аудиторию мощнейшими моторами с лучшим звуком и тд
макс зрелый умный гонщик, он видит на перед что будет в гонках, поэтому и не в восторге, слишком много отвлекающих от чистого пилотажа в новых болидах , они ошалеют стратегии выстраивать с учётом как надо пользоваться энергией. надеюсь приспособятся)
Ответ irs118return
макс зрелый умный гонщик, он видит на перед что будет в гонках, поэтому и не в восторге, слишком много отвлекающих от чистого пилотажа в новых болидах , они ошалеют стратегии выстраивать с учётом как надо пользоваться энергией. надеюсь приспособятся)
Абсолютно согласен, мастерство гонщиков загоняют в угол, гонки превращают в шахматы образно выражаясь, хреново что мы к этому и сами начнем привыкать, как тому же гало или как там
Да ладно, как будто это только сейчас стало. По его представлениям "гонки в чистом виде" - это видимо когда можно было всё время топить в пол, без ограничений. Так вот, в последний раз это было наверно в эпоху дозаправок и безлимитных двигателей. С тех пор "гонок чистого вида" уже не было, приходилось экономить топливо, резину, моторы, просчитывать темп, тошнить и т.д. и т.п. С тех пор больше не проезжали гонки топя по максимуму. Все последние полтора десятилетия в гонках держат определенный темп на отрезках, никто жилы не рвет на тяжелых машинах, получается просто стабильная неторопливая езда по кругу с рекомендованным гоночным инженером временем, а ехать в квалификационном режиме можно лишь считанное количество кругов, иначе не дай бог убьется резина, придется экономить топливо, мотор не выдержит езду в режиме всей доступной мощности и т.д.
Если машина будет быстрой, то команда может в принципе и не платить Максу зарплату, для него сейчас важно получать удовольствие от гонок. Он за это может ещё и доплачивать. А вот если тачка плохая, а Макс останется, вот тогда нужно платить.
Ему в политику потом стоит идти с подобными заявлениями, точно не затеряется.
