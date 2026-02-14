Фернандо Алонсо: «Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд»

Алонсо допускает прогресс «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что у команды будут шансы отыграть отставание от конкурентов.

Недавно напарник Алонсо Ланс Стролл в интервью заявил, что у «Астон Мартин » есть серьезные проблемы с болидом и отставание от лидеров, которое составляет до 4,5 секунд на круге, соответствует реальному положению вещей.

«Я не знаю, мне сложно сказать что-то определенное. Мне кажется, Ланс сказал так потому, что мы были в 4,5 секундах позади лидеров на тестах в Барселоне. Да и в первые два дня тестов в Бахрейне отставание составляло от 4 до 5 секунд. Так что это тенденции последних дней.

При этом сейчас можно улучшить или ухудшить свое время на круге на 0,8 секунды просто поменяв настройки болида. То есть речь не идет о том, что за счет оптимизации работы машины сейчас можно отыграть максимум 0,2 секунды, как раньше. Возможно, оптимизировав работу болида, «Астон Мартин» удастся отыграть несколько секунд.

Надеюсь, на следующей неделе мы будем смотреться лучше. Хотя, как я уже говорил, мы остаемся реалистами. И понимаем, что «Астон Мартин» не будет самой быстрой командой на Гран-при Австралии. Мы медленно начали, но мне сложно сказать, где в итоге окажется команда», – рассказал Алонсо.

