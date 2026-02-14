Оскар Пиастри о расстановке сил в 2026-м: «Похоже, что первая четверка осталась в том же составе»

Пиастри подвел итоги вторых предсезонных тестов «Ф-1».

Пилот «Макларена » поделился мнением о новых болидах «Формулы-1» после вопроса об изменениях в подходе к пилотажу.

«Машины явно отличаются – это точно. Думаю, в медленных поворотах ощущения остались теми же, может, немного улучшились, поскольку болиды стали легче. Но в скоростных поворотах прижимной силы стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом.

На этой неделе мы активно изучали способы, как выжимать максимум из этих силовых установок – они весьма необычны. Но пока это дается непросто.

Если говорить о расстановке сил, то я не знаю, где мы. Похоже, что первая четверка осталась в том же составе – но не знаю, каково наше положение на данный момент», – сказал Пиастри .

