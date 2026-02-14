Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
Пилот «Ред Булл» Изак Аджар поделился впечатлениями от управления новым болидом по итогам первых предсезонных тестов в Бахрейне.
По словам Аджара, он доволен прогрессом в работе с новой машиной.
«В сравнении с прошлым годом, на новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе. В целом новые болиды медленнее прошлогодних, но при этом они меньше и легче. Так что в медленных и среднескоростных поворотах ощущения почти не изменились. Но вот в скоростных поворотах все совсем иначе. При это у меня уже получается атаковать на пределе на этой машине, так что я доволен.
Но вообще я [приятно] удивлен тому, сколько кругов нам удалось проехать на тестах. Наш двигатель, как кажется, получился мощный и надежным. Пока я очень доволен. И все складывается лучше, чем мы рассчитывали. Хотя в основном это касается двигателя. Над шинами и улучшением баланса машины нам еще нужно работать, и это нормально», – рассказал Аджар.
