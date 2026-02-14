  • Спортс
  • Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»
6

Изак Аджар: «На новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе»

Аджару нравится новый болид «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар поделился впечатлениями от управления новым болидом по итогам первых предсезонных тестов в Бахрейне.

По словам Аджара, он доволен прогрессом в работе с новой машиной.

«В сравнении с прошлым годом, на новых болидах, как кажется, несколько проще атаковать на пределе. В целом новые болиды медленнее прошлогодних, но при этом они меньше и легче. Так что в медленных и среднескоростных поворотах ощущения почти не изменились. Но вот в скоростных поворотах все совсем иначе. При это у меня уже получается атаковать на пределе на этой машине, так что я доволен.

Но вообще я [приятно] удивлен тому, сколько кругов нам удалось проехать на тестах. Наш двигатель, как кажется, получился мощный и надежным. Пока я очень доволен. И все складывается лучше, чем мы рассчитывали. Хотя в основном это касается двигателя. Над шинами и улучшением баланса машины нам еще нужно работать, и это нормально», – рассказал Аджар.

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoРед Булл
тесты Формула-1
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Из довольных только школота, интересно
Ответ hypnotoad94
Из довольных только школота, интересно
Так особо сравнивать не с чем, опыта мало
Ответ Minuvert
Так особо сравнивать не с чем, опыта мало
Может тогда отсутствие опыта и играет на них
Ну да, первые три секунды.... А потом педальная подзарядка аккумулятора:)
Так чем медленнее машина, тем легче управлять. Вон в формуле-Е блистают гонщики, которые в Ф1 не могли быстро ехать.
