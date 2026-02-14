Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»

Леклер опасается снижения количества обгонов в «Ф-1».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер по итогам первых тестов в Бахрейне отметил, что совершать обгоны на новых болидах стало заметно сложнее, чем было раньше.

Из-за смещения баланса распределения мощности в силовой установке совершение обгонов теперь во многом зависит от использования электрического заряда батареи.

«В данный момент, как кажется, совершение обгонов дается с большим трудом. Хотя возможно, что со временем ситуация улучшится – когда мы будем лучше понимать, как действовать в таких ситуациях. Однако сейчас за каждый обгон тебе приходится дорого платить.

И цена эта намного выше, чем раньше. Так что да, сейчас очень сложно обогнать машину соперника и потом оторваться – как это можно было делать в прошлом году.

В целом это не самая приятная гоночная машина из тех, которыми мне доводилось управлять, но тут уж ничего не поделаешь.

Но лично я ищу способ получать удовольствие в других местах. Мне нравится этот новый вызов – тебе нужно участвовать в разработке целых новых систем. И лично мне это очень интересно. Так что я получаю удовольствия, пробуя пользоваться вещами, которые раньше в принципе не могли сработать», – рассказал Леклер.

