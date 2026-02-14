13

Шарль Леклер: «В данный момент обгоны даются с большим трудом»

Леклер опасается снижения количества обгонов в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер по итогам первых тестов в Бахрейне отметил, что совершать обгоны на новых болидах стало заметно сложнее, чем было раньше.

Из-за смещения баланса распределения мощности в силовой установке совершение обгонов теперь во многом зависит от использования электрического заряда батареи.

«В данный момент, как кажется, совершение обгонов дается с большим трудом. Хотя возможно, что со временем ситуация улучшится – когда мы будем лучше понимать, как действовать в таких ситуациях. Однако сейчас за каждый обгон тебе приходится дорого платить.

И цена эта намного выше, чем раньше. Так что да, сейчас очень сложно обогнать машину соперника и потом оторваться – как это можно было делать в прошлом году.

В целом это не самая приятная гоночная машина из тех, которыми мне доводилось управлять, но тут уж ничего не поделаешь.

Но лично я ищу способ получать удовольствие в других местах. Мне нравится этот новый вызов – тебе нужно участвовать в разработке целых новых систем. И лично мне это очень интересно. Так что я получаю удовольствия, пробуя пользоваться вещами, которые раньше в принципе не могли сработать», – рассказал Леклер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
13 комментариев
"сейчас очень сложно обогнать машину соперника и потом оторваться – как это можно было делать в прошлом году" - как у них это получается вообще? Казалось сделать хуже и меньше обгонов чем на прошлых двухметровых дрс-паровозах невозможно, но тут снизу постучали
«Дуракам (дураку) половину работы не показывают» — русская пословица, означающая, что незавершенный результат, промежуточный этап или эскиз нельзя демонстрировать людям, неспособным понять замысел, так как они оценят его ошибочно и негативно. Пословица подчеркивает важность показа только готового продукта, чтобы избежать преждевременной критики или непонимания.
я к чему. не стоило аудитории спортса показывать тесты и интервью пилотов после первых дней за рулём.
F-1 сама не поняла что создала.
Уверен, что обгонов будет несоизмеримо больше.
Только много будет обратных.
Обогнал, разрядив батарею, а соперник тебя обратно обошел, пока ты заряжаешься.
Научиться защищаться будет тоже важно.
Обгонов станет меньше, ведь батарея слишком быстро заканчивается, а чтобы зарядить батарейку, нужно очень много времени. Поэтому важно аккуратно использовать батарейку, если потратишь всё, ты останешься без зарядки, а значит потеряешь много мест. В итоге получим скучные гонки с минимальными обгонами.
Момент интересен с обгонами как оно будет , если ты обогнал и создать себе гандикап , ещё Со стартами интересно будет, с этим турбонаддувом набрать обороты , хотя как говорят у Феррари со стартами очень даже хорошо , у них меньше все времени идёт на это
В этом всем радует, что теперь ещё больше зависит от гонщика.
Кажись самый необгонный регламент будет.
