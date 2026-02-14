Фредерик Вассер: «У «Феррари» все идет хорошо, никаких неполадок в работе болида не возникло»

В «Феррари» довольны надежностью болида на тестах.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги первых предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что на данный момент команду радует отсутствие серьезных механических неполадок в работе нового болида.

По ходу тестов в Бахрейне пилоты «Феррари » в общей сложности проехал 421 круг – это третий результат среди всех команд. Все на 1 круг больше у «Мерседеса» и «Уильямса».

«Когда мы начали подготовку к сезону, целью было постараться выжать максимум из первых тестовых сессий. И пока с точки зрения пройденной на тестах дистанции у «Феррари» все идет хорошо, у нас не возникло никаких серьезных неполадок в работе болида. Это важно и само по себе, и с учетом того, что надежная работа машины позволила собрать максимальное количество данных для анализа. Скорость – это уже другой вопрос, но для начала нам было важно убедиться в надежности болида.

У команды очень много областей для дальнейшего развития, нам нужно в очень многом разобраться. И лучший способ добиться этого – в полном объеме выполнить рабочую программу на тестах, что мы и сделали.

Также мы понимаем, что думаю о скорости болида нужно будет при подготовке к гонке в Мельбурне. И у нас есть еще две недели для того, чтобы поработать над этим», – рассказал Вассер.

