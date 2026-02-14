Кими Антонелли: «Мне нравится управлять новым болидом. Чувствуется маневренность»

Антонелли доволен новыми болидами «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » подвел итоги вторых предсезонных тестов «Формулы-1», которые прошли в Бахрейне.

«Тесты сложились для меня непросто. В первый день я проехал всего 15 кругов, в то время как в четверг я даже не выехал из боксов [из-за проблем с силовой установкой]. Было трудно, такое случается – особенно когда начинаешь работать при новом регламенте.

Хочу посмотреть на светлую сторону: лучше столкнуться с неожиданностями сейчас, чем во время гоночного уик-энда. Важно понять, есть ли критически ошибки – в этом плане тесты полезны. Последние полдня прошли хорошо. Нам удалось проехать много кругов, машина работала как надо.

Новые болиды? Пилотажный стиль отличается, другие ощущения. Мне очень нравится управлять машиной. У нее меньше прижимной силы, чем в прошлом году, и гораздо больше мощности на выходах из поворотов. Из-за этого проезжать длинные отрезки очень сложно, ведь к их концу возникают проблемы со сцеплением.

Мы еще многое можем сделать, чтобы адаптироваться. В целом мне нравится пилотировать более легкие и не такие крупные болиды – особенно в медленных поворотах. Чувствуется маневренность. Приятные ощущения», – сказал Антонелли .

Что нужно знать о первых тестах новой «Ф-1»? 8 главных сигналов

